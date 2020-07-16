Третина українців позитивно ставиться до заборони комуністичної символіки

32% українців позитивно ставляться до рішення про заборону комуністичної символіки, як це передбачено чинним Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів". Не підтримують таке рішення 34%.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва на підконтрольній території Україні.

При цьому 26,3% відповіли, що їм байдуже, а 7,7% не змогли відповісти. Дещо більше позитивних оцінок цього рішення у західному (45%) та центральному (33%) регіонах порівняно з півднем і сходом – 22% та 24% відповідно.

30% українців схвалюють перейменування населених пунктів та вулиць, названих на честь комуністичних діячів, тоді як 44% ставляться до цього негативно, а ще близько 20% – байдуже. Позитивне ставлення до перейменування топонімів переважає тільки у Західному регіоні (44% "за" і 30% "проти"), на сході та півдні близько половини громадян ставляться до перейменування негативно.

Респондентам пропонували відповісти на запитання: "Як ви ставитеся до рішення щодо СРСР як комуністичного тоталітарного режиму, який проводив політику державного терору?".

Так, 33,9% опитаних позитивно ставляться до такого рішення, 31,3% - негативно, 15,4% - байдуже, 19,4% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 17 по 22 квітня на всій підконтрольній території Україні методом САТІ (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, цьогоріч у квітні виповнилося п'ять років з моменту затвердження закону про декомунізацію. За цей час було перейменовано близько тисячі населених пунктів, 25 районів, змінено понад 50 тисяч топонімів та демонтовано кілька тисяч пам’ятників, погрудь, барельєфів, меморіальних та анотаційних дошок, елементів фасаду тощо.