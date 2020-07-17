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В Одесі водій Daewoo Lanos в’їхав у дорожній знак і побив двох патрульних

Правопорушник спробував втекти з місця події, але його затримали.

В Одесі водій Daewoo Lanos в’їхав у дорожній знак і побив двох патрульних
Архивне фото
Фото: Сергей Нужненко

В Одесі водій-порушник побив двох патрульних поліцейських.

Про це повідомляє поліція області.

"Водій «Daewoo Lanos» накинувся на членів екіпажу патрульної поліції і спричинив їм ушкодження у вигляді забою головного мозку та закритої черепно-мозкової травми після того, як в’їхав у дорожній знак і був проінформований про притягнення до відповідальності", - зазначили правоохоронці.

Правопорушник спробував втекти з місця події, але поліцейські його затримали й викликали слідчо-оперативну групу.

Травмованим патрульним надали медичну допомогу.

За порушення ПДД на чоловіка склали протокол за ст. 124 КУпАП, санкція якої передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року. А за фактом насильства щодо працівників правоохоронного органу поліцейські розпочали провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ, що передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу.

Нагадаємо, у Полтавській області в березні п'яний водій культиватора побив патрульного.

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