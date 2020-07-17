​Зеленський: cуд у справі MH17 обіцяє стати одним із найбільших за останні десятиліття

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна зі самого початку розслідування катастрофи пасажирського літака Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH-17 показала себе як надійний міжнародний партнер, зацікавлений у встановленні істини та справедливості.

Про це він написав у фейсбуці.

"Шість років тому сталася страшна катастрофа пасажирського літака рейсу MH17, що прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. Загинуло 298 осіб – усі пасажири й весь екіпаж. Від початку розслідування цієї трагедії Україна показала себе як надійного міжнародного партнера, зацікавленого у правді. Кримінальний процес проти можливих винуватців злочину розпочався в Нідерландах 9 березня цього року. Цей суд обіцяє стати одним з найбільших у світовій практиці за останні десятиліття, адже, крім усього іншого, до нього прикута значна міжнародна увага", - зазначив президент.

Він додав, що неможливо повернути загиблих, але справедливість має восторжествувати.

"Ніщо не поверне втрачених життів і не втамує горя рідних і близьких, чиї батьки, діти, друзі загинули в катастрофі. Але справедливість має восторжествувати. В ім'я миру та пам'яті всіх загиблих", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 22 червня в Гаазі поновилися слухання в рамках судового процесу у справі про збитий у небі над Донбасом літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17. Попередній етап слухань пройшов з 8 по 10 червня. На ньому сторони повідомили про виконану роботу і зібрану інформацію.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі, хто перебував на борту (298 осіб), загинули.

Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССД), у яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССД оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССД, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Усі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов на цей момент - єдиний фігурант справи - відправив на слухання своїх адвокатів.

Раніше група розслідувачів Bellingcat назвала ключового фігуранта справи про катастрофу MH17: ним виявився заступник голови прикордонної служби ФСБ Росії.

Євросоюз закликав Росію визнати свою причетність до збиття "Боїнга" MH17.