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Кличко перевірив стан ремонту Подільського моста

Будівництво не зупиняється на різних його ділянках

Кличко перевірив стан ремонту Подільського моста
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як ідуть ремонтні роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Друзі! Перевіряю, як тривають роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Будівництво не зупиняється на різних його ділянках", - написав Кличко.

Він також опубліковав фото робіт.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро - один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці. Він має розвантажити Північний міст. Крім того, по ньому пройде четверта гілка метро, яку планують будувати від Жулян до Троєщини.

У квітні готовність моста була трохи більшою за половину. Істотні роботи на об'єкті практично не велися з 2011 року, коли впав плавучий кран "Захарій". Раніше повідомляли, що автомобільне транспортне сполучення через міст планують відкрити через півтора-два роки.

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