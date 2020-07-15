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Законопроєкт "Про місто Київ - столицю України" розглянуть у другому читанні

Законопроєкт передбачає розділення посад мера і голови КМДА.

Законопроєкт "Про місто Київ - столицю України" розглянуть у другому читанні

На засіданні Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування одностайно підтримано законопроєкт "Про місто Київ - столицю України" до другого читання. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Олександр Качура.

"Буду вимагати проведення позачергового засідання для прийняття закону в цілому!" - написав він.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні нову редакцію закону "Про місто Київ - столицю України". За відповідний законопроект №2143-3 авторства групи депутатів на чолі з Олександром Ткаченком зі "Слуги народу" проголосували 244 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає законодавче розділення посад мера Києва і голови Київської міськадміністрації, а також відновлення районних рад.

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