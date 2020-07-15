Суд відмовився відпустити Микитася під цілодобовий домашній арешт

Екснардеп може вийти із СІЗО під заставу в 100 млн грн.

Вищий антикорупційний суд відмовився змінити запобіжний захід для колишнього депутата Верховної Ради, експрезидента будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася.

Про це йдеться в матеріалах суду.

З клопотанням про зміну запобіжного заходу звернувся адвокат Микитася.

Він просив суд змінити підзахисному арешт із заставою 100 млн гривень на цілодобовий домашній арешт.

Мотивами для звільнення Микитася захисник вказав необґрунтованість підозри і відсутність ризиків.

Проте 8 липня суд відмовився задовольнити клопотання і відправити ексдепутата під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляли, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід Микитасю на арешт з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн гривень.

Нагадаємо, що Микитася підозрюють у привласненні майна Національної гвардії, з якою "Укрбуд" уклав угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс, а Нацгвардія за це мала отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Але у 2016-17 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва, вартість яких, як потім установила експертиза, виявилася на 81,6 млн грн меншою.

Також Микитасю закидають дачу хабара в розмірі 125 тисяч доларів голові Національної гвардії Юрію Аллерову.

У жовтні 2019 року Микитася взяли під варту із заставою 80 млн гривень, які він сплатив. У квітні ВАКС постановив стягнути гроші до держбюджету у зв'язку з порушенням Микитасем одного із зобов'язань, встановленого йому судом (Апеляційна палата пізніше вирішила стягнути тільки 30 млн, а не всі 80 млн).

Після цього йому призначили новий запобіжний захід у вигляді застави 100 млн гривень, який він оскаржив. Грошей ексдепутат не вніс.

28 травня ВАКС удруге відправив Микитася під варту.