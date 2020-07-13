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Ексглаві МЗС Кожарі продовжили арешт

Він може вийти із СІЗО, сплативши 12 млн грн застави.

Ексглаві МЗС Кожарі продовжили арешт
Леонид Кожара
Фото: partyofregions.org.ua

Шевченківський районний суд ще на 60 днів продовжив арешт з можливістю внесення застави в розмірі 14,083 млн гривень колишньому міністру закордонних справ Леоніду Кожарі.

Його підозрюють у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в Чайках Київської області.

Рішення було прийнято судом у понеділок, 13 липня, повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, 25 березня поліція затримала Кожару за підозрою в убивстві Старицького і повідомила про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Суд його заарештував і призначив заставу 14 млн гривень. Пізніше суд знизив заставу до 2 млн гривень, після внесення яких Кожара вийшов із СІЗО.

Однак Офіс генпрокурора оскаржив зниження застави - і суд апеляційної інстанції скасував рішення про зниження застави й постановив узяти Кожару під варту з альтернативою застави 14 млн гривень.

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Джерело: "Українські новини"
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