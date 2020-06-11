Суд снова арестовал экс-министра Кожару и увеличил для него залог

Теперь ое сможет выйти из СИЗО в случае внесения еще 12 млн гривен.

Киевский апелляционный суд отменил решение суда, который снизил залог бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре с 14 до 2 млн гривен, после внесения которых он вышел из СИЗО, и взял его под стражу с залогом 14 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передают "Українські Новини".

"Удовлетворили нашу апелляцию и избрали содержание под стражей с залогом 14 млн гривен", - рассказали в ведомстве.

Таким образом, Кожара сможет выйти из СИЗО в случае внесения им еще 12 млн гривен.

Дочь убитого предпринимателя Екатерина Старицкая написала в фейсбуке, что у нее есть надежда на правосудие.

"Кожаре вернули залог в 14 млн и вынесли постановление взять под стражу в зале суда. Есть ещё надежда на наше правосудие", - написала она.

Напомним, бывший руководитель телеканала "Интер", генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий погиб в результате огнестрельного ранения 21 февраля. Случилось это в доме Кожары, когда экс-министр с супругой и Старицким выпивали.

Жена Кожары заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина, но следствие считает, что Старицкий мог не сам покончить с жизнью. Поэтому 25 марта Кожаре предъявили подозрение в убийстве и назначили залог в размере 14 млн гривен. Позже сумму залога снизили до 2,1 млн гривен.

21 мая после внесения залога Кожара вышел из СИЗО.

Кожара был главой МИДа с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года, когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными министрами - Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой. Остальной Кабмин продержался тогда еще несколько дней.