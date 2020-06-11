В рамках Киевского Форума Безопасности состоится дискуссия "Минский тупик: могут Украины и Запад выработать альтернативу?"

12 июня, в 15:00 состоится трансляция совместной онлайн дискуссии Киевского Форума Безопасности и Королевского Института международных отношений «Chatham House», посвященной международному переговорному процессу по освобождению оккупированных Россией территорий нашего государства.

В «Украинской доктрине безопасности и мира», которую подготовила в 2019 году группа украинских дипломатов и специалистов по международному праву во главе с Послом Владимиром Василенко, содержится такая оценка Минских договоренностей: «С точки зрения международного права, Минские договоренности являются ничтожными с момента их подписания, поскольку были навязаны Украине силой».

Недавно «Chatham House» представил доклад Дункана Аллана «Минская головоломка: политика Запада и война России на востоке Украины». Там звучит такая мысль: «Минские договоренности с сентября 2014 года и феврале 2015 были призваны положить конец российской войне на востоке Украины. Но они основываются на двух непримиримых интерпретациях суверенитета Украины (именно то, что можно назвать «Минской головоломкой»): быть Украине суверенной, как стремятся украинцы, или ее суверенитет будет ограничен по требованию России?»

- Куда ведут нас Минские договоренности?

- Удастся ли России реализовать свои захватнические планы в отношении Украины?

- Способны ли Украина и Запад выработать альтернативный план действий и стратегически сдержать агрессора и войну, которую Кремль не намерен прекращать?

Эти вопросы будут в центре нашей дискуссии.

Участники разговора:

Алексей Резников, Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, первый заместитель главы делегации в Трехсторонний контактной группе.

Дункан Аллан, британский дипломат и стратегист, научный сотрудник Королевского института международных отношений «Chatham House».

Посол Курт Волкер, специальный представитель правительства Соединенных Штатов по переговорам в отношении Украины в 2017 - 2019 годах, почетный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA).

Нико Ланге, немецкий политик, руководитель офиса Министра обороны Германии.

Аля Шандра, експертка по международным отношениям, главный редактор общественной инициативы «евромайдан-Пресс».

Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах.

Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины (2014), член Правления Фонда «Открой Украину».

Трансляция на ресурсах:

YouTube Фонда «Открой Украину»: https://bit.ly/2YYesPc;

Facebook Арсения Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/;

Facebook КБФ: https://www.facebook.com/ksfopenukraine/

Сайте Фонда «Открой Украину»: https://openukraine.org/ua;

Английская версия :

YouTube «Chatham House»: .