Розуміння природи агресії ворога допоможе його перемогти: виступ Оксани Сироїд на Action Forum 2025

Аспен Інститут Київ і Промприлад провели другий Ukrainian Action Forum в Івано-Франківську. Співорганізаторами стали компанія Blago та Єгор Гребенніков. У партнерстві з Хартія Хаб на Форумі пройшла панельна дискусія з Оксаною Сироїд, молодшим лейтенантом 2-го корпусу НГУ «Хартія». Модерував розмову Денис Полтавець, директор програмного розвитку Аспен Інституту Київ. Пані Оксана окреслила природу російсько-української війни, цивілізаційні відмінності російського та українського народів, суть міфу про «велич» Росії та два шляхи до перемоги України.

Ворожі наміри та ворожість у ставленні: за що воює Росія

Оксана Сироїд почала вивчати природу війни у 2014 році, коли стала народним депутатом України. Досліджуючи досвід збройних конфліктів в Україні та світі, пані Оксана зрозуміла, що будь-яка війна народжується з двох складових, яких Клаузевіц називав “ворожі наміри” і “ворожі переживання”.

Ворожі наміри проявляються у прагненні заволодіти ресурсами і торгівельними шляхами. Натомість, ворожі переживання — це світоглядна установка росіян на знецінення й підкорення інших народів.

“Ворожі наміри є незмінними. Тисячоліттями війна ведеться за доступ до ресурсів і торгівельних шляхів — це аксіома. Після блокади Чорного моря, викрадення зерна, захоплення родовищ ми впевнено в цьому пересвідчилися. Ворожі переживання дослідити набагато складніше. Росія так довго конструювала міф про себе, що переконала у своїй невинності і західний світ, і Україну”.

Ми не можемо змінити ворожих намірів росіян, — вважає Оксана Сироїд. Але можемо мислити про те, якими нам треба бути, щоб ці наміри не могли нас знищити.

Чи є ресурси і торгівельні шляхи ключовою причиною війни

Продовжуючи думку про ворожі наміри Росії, Оксана Сироїд зазначає: її всебічна ресурсна й торгова перевага— черговий міф. Росія потребує значно більше, ніж нафта і газ. І українська територія є джерелом корисних копалин, яких їй бракує:

“Росія сформувала міф, ніби в них достатньо ресурсів. Але до початку війни ми були головним конкурентом Росії з виробництва, наприклад, калійних добрив у світі. Те ж саме можна говорити про зерно”.

Крім того, пані Оксана пояснила історичні причини загарбницьких амбіцій Росії:

“Якщо подивитися на карту російських залізниць, вони впираються в територію України, Білорусі і Балтійських держав. Росіяни не мали теплих морів і через те мусили йти на захід завойовувати нові території”.

Конфлікт цивілізацій почався задовго до російсько-української війни

Що стосується ворожих переживань, конфлікт цивілізацій почався задовго до 2014 року. У XVII столітті західне суспільство створило державу нового типу, щоб захистити свою свободу та власність. Право стало основою будь-яких суспільних взаємодій. Натомість в Росії сформувалося інше розуміння. Держава була створена заради «велічія отєчєства». Саме держава визначала, що людині дозволено хотіти. Крім того, через дотичність до цього “велічія” відбувається легітимізація російського лідера.

“Лідер, який турбується про велич - це правильний лідер Росії, а лідер, який турбується про громадян - це неправильний лідер”.

Ці відмінності існують донині, пояснює пані Оксана. Під час великої війни ми бачимо наскільки по-різному ставимося до базових проявів людського життя. Хоч здавалося, що у нас було багато спільного, лише зараз можна помітити наскільки великою є різниця.

“Ці дві зовсім різні культури, як вода і олія. Щоб не відбувалося — вони не змішуються”.

Пані Оксана переконана: зараз українці повертаються до власної культурної ідентичності.

“Ми стидалися своєї природи, бо були колонією тривалий час. Гадали, що не такі вже ми європейці, що нам ще чогось бракує. Але зараз ми повертаємося до своєї природи, а вони (росіяни) - до своєї”.

Два шляхи до перемоги

Оксана Сироїд бачить два шляхи до нашої перемоги.

Перший пов’язаний з тим як воювати. Якщо ми не можемо перемогти кількістю, в основі війська має бути якість. У свою чергу, вона досягається мисленням, навченістю та ідеєю.

Другий шлях полягає в усвідомленні нашої цивілізаційної відмінності. Як вже зазначалося вище, це не просто різниця в культурі чи мові. Це різниця цінностей, на яких побудоване суспільство: ставленні до свободи, ролі держави, прав людини та уявленні про гідність.

“Україна фізично знаходиться на пішохідному перехресті двох світів — східного і західного. Довге панування Росії залишило в нас її культурні прояви. Якщо ми хочемо вберегтися від її ворожих намірів, маємо ідентифікувати ці прояви і демаркувати від себе”.

Пані Оксана також додає: Росія тому і нав'язує ідею «одного народу», бо хоче щоб ми змирилися з тим, що в нас немає інакшості — так Україну буде легше захопити.

Щоб зробити Росію вразливою, треба атакувати їхнє “вєлічіє”

На думку Оксани Сироїд, справжньою вразливістю Росії є не людський ресурс, добробут чи економіка, а суспільна ідея “велічія”. “Вєлічіє” — це абстрактне поняття. Але саме тому воно може обґрунтувати початок будь якої війни за умови, що в це вірять.

Якщо людина говорить про велич Росії, варто розуміти: вона теж знаходиться у полоні. Допоки Росія існує в цій парадигмі, війна буде частиною її способу існування.

Спікерка пропонує Україні і Заходу атакувати концепцію “вєлічія” в інформаційному полі, адже це ще одне поле битви, де ми маємо перемогти:

“Якщо ми хочемо воювати з Росією інформаційно, то маємо атакувати те, що є для неї вразливим — “вєлічіє”. Їхній суспільний договір побудований не між людьми і державою, а між людьми і владою. Тому, ми маємо показати, що договір на “вєлічіє” провалений”.

Дякуємо Оксані Сироїд за виступ на Ukrainian Action Forum, щирість та стійку позицію.