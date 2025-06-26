Хліб, логіка і змова

5. Хліб готується із субстанції, званої «тістом». Доведено, що вже кількох сотень грамів тіста достатньо, щоб миша померла від нестачі кисню. Звичайна людина з'їдає цю кількість хліба менше ніж за місяць!

3. У 18 столітті, коли майже весь хліб готувався в домашніх умовах, середня тривалість життя була менше 50 років; дитяча смертність була неприпустимо висока; багато жінок помирали під час пологів; хвороби, такі як черевний тиф, лихоманка, грип – знищували цілі народи.

Можна ще додати, що хліб вживали Гітлер і Сталін, їсть його теж путін та інші людоїди. Замість слова «хліб» можна поставити будь-що, приміром «пиття води», «схід сонця», «вакцинування», «ходіння в туалет» тощо, і вистачить лише помістити на початку слово «після» – ось вам і готова теорія змов, яких повно в Інтернеті: про «смерть чи захворювання ПІСЛЯ споживання чогось», про «смерті ПІСЛЯ вакцинування», про «більше аварій на дорогах і серед пішоходів ПІСЛЯ сходу сонця» і т. д.

Такі теорії зазвичай ширять люди з прогалинами в логічному мисленні, відповідно дискусія з ними найчастіше подібна до розмови зі стіною. Ну і решта таких же – а їх легіон – ширять це все і перепощують. Про механізми теорій змов, про страхи і тривоги, які цьому товаришують, є ціла маса наукової і популярно-наукової літератури. Проте, також однією з важливих причин теорій змов є розум. Вірніше – прогалини в ньому.

Фото: Макс Требухов Лівобережна

Аристотель, один з теоретиків «фальшивих силогізмів», тобто не взаємопов’язаних причинно-наслідкових процесів і непослідовних умовиводів, які хтось умудряється у своїй простоті пов'язати, з дивом споглядає з перспективи IV ст. перед Христом на ХХІ ст. після Христа і не може дійти до себе: як таке ще можливе після стількох віків науки, розвитку, просвіти?

Треба Аристотелю відповісти – бо він про це не знав – що людський рід зранений первородним гріхом, одним з наслідків чого є притуплення розуму. Це для людства тепер як би «нормальний стан», і тому більшість в цьому стані і перебуває, натомість «логічне мислення», «логічні силогізми», «правильні умовиводи», «критичне мислення» – це лише невелика група населення спроможна осягнути, вирвавшись дещо з пут плодів первородного гріха.

До речі, наслідки первородного гріха, в тім теж прогалини в логічному і критичному мисленні, не зникають після Таїнства Сповіді. Сповідь – це визнання гріхів, каяття за них та щирий жаль і отримання відпущення. Натомість супутні з гріхом прогалини в розумі відпущення не виправляє. Їх виправляє лише наука, невпинний пошук правди, критичний підхід до інформації, перевірка всього, пошук джерел, брак поспішних і скороспілих висновків.

Бо істина як дитина: непомітно зачинається, довго виношується, дошкуляє і брикається, в болях народжується, і потім непереспаними ночами виховується. Це все вимагає чесноти терпеливості і мудрості. І лише «простий нарід», без всіляких перепон і скрупулів, без якихось спеціальних розумових процесів, що побачив у мережі, що почув від якогось «спеціаліста», що подумав собі зранку, сидячи на унітазі, те й перепостив чи поширив. І несеться світом змова, зрада, прості відповіді на складні питання, «а я от чув», «а мій брат сам це бачив», «в інеті є про це ролик». Логічне чи критичне мислення? Ви про що? Перевірка даних? Так це ж всім відомо! Статистика, правила і винятки? Це тут до чого? Коротко кажучи – горох на стіну.

Але, як би не було погано, яким би величезним натовпом не видавався той «простий нарід» (а він дійсно – у більшості, при чому, по всьому світі і у всі часи), як би це не знеохочувало і не жахало, рук покладати не можна. Логічне і критичне мислення завжди було прерогативою меншості населення Землі, проте головне, що воно було, навіть якщо і у меншості, і важливо, що не давало себе тій більшості заглушити чи випхнути з дороги.

Ба, більше того, часто «логічно-критична меншість» умудрялася тією більшістю керувати, чи теж – незважаючи на «просту» більшість. Завдяки цьому людство розвивалося. Хоча, всяко бувало, і сьогодні це теж видно, коли популістично-безкритична більшість чи то голосує, чи то ширить дезінформацію, чи то робить прості як дріт висновки у заплутаних як клубок справах, а з приводу браку критичного і логічного мислення, між іншим про причинно-наслідкові механізми, ані не чує аргументів з іншої сторони, ані не усвідомлює своєї відповідальності за наслідки свого безкритичного мислення і потім нелогічних дій, і що головне – катастрофічних наслідків.

До кінця світу триватиме боротьба, бо наслідки первородного гріха нікуди не дінуться, але все-одно в кінці переможе світло істини, милосердя і любов. А поки що всім нам терпеливості, мудрості і... критики.