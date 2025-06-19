Підсумки візиту до Ізраїлю: посилення співпраці у сферах цивільної оборони та медицини

Вперше з початку повномасштабної війни міжпарламентська група дружби «Україна–Ізраїль» здійснила офіційний візит до Ізраїлю. Мав честь долучитися до важливих політичних, безпекових і гуманітарних перемовин на високому рівні: з депутатами Кнесету, міністрами, силовими структурами та представниками ізраїльської медичної спільноти. Україна й Ізраїль живуть в умовах постійної загрози — військової та терористичної. І тому існує потенціал для посилення стратегічної співпраці.

Фото: надане Михайлом Радуцьким

Візит став логічним продовженням діалогу, який розпочався у 2023 році. Тоді співголови ізраїльської групи дружби Юлій Едельштейн і Зеєв Елькін відвідали Київ. До складу нашої делегації увійшли, окрім мене, народні депутати Ольга Василевська-Смаглюк, Олег Воронько, Олесь Довгий, Олена Копанчук, Сергій Мандзій та Юрій Мисягін.

У Кнесеті зустрілися зі спікером Аміром Оханою, головою комітету з питань охорони здоров’я Йонатаном Машрікі, керівництвом МЗС і МОЗ Ізраїлю. Обговорювали ключові питання: протидію відмиванню коштів, захист прав українських біженців, поглиблення економічної та оборонної співпраці. Закликали ізраїльську сторону долучитися до санкційної політики країн G7 щодо РФ, зокрема в частині обмеження постачання товарів подвійного призначення.

Одним із центральних блоків візиту стала тема цивільного захисту. Ізраїль змушений десятиліттями жити поруч із терористичною загрозою, і саме тому його досвід є для України надзвичайно цінним. Ми відвідали Командування Тилу (Home Front Command), Національне управління з надзвичайних ситуацій і пожежно-рятувальну службу. Ізраїль уже передав Україні власну технологію раннього оповіщення, яка наразі проходить тестування. Також обговорили запуск навчальних програм для українських рятувальників, медиків і кризових психологів. На мою думку, Україна повинна посилювати свої спроможності в захисті цивільного населення — і тут Ізраїль може стати важливим партнером.

Ще один важливий напрям — медичне партнерство. Ізраїль має одну з найефективніших систем охорони здоров’я у світі. Високотехнологічна медицина, якісні препарати, ефективний менеджмент галузі — усе це забезпечує високий рівень медичних послуг. Разом з колегами відвідали провідні медичні заклади країни Sheba Medical Center та Herzliya Medical Center.

У Sheba обговорили лікування бойових травм, пересадку шкіри, реабілітацію, роботу з ментальним здоров’ям, програми стажування для українських лікарів. У Herzliya Medical Center — лікування поранених українських військових, які перебувають в Ізраїлі. Розповів колегам про програму міжнародного медичного партнерства, ініційовану першою леді Оленою Зеленською. Обговорили перспективу підписання меморандуму між Herzliya Medical Center та Національним інститутом раку України. Впевнений, що співпраця з ізраїльськими медиками допоможе підвищити якість української системи охорони здоров’я. Тим більше, що ми вже реалізуємо десятки спільних проєктів.

Ізраїль — один із важливих партнерів України. Військова та гуманітарна допомога, прийом тисяч українських біженців, голос на підтримку України в ООН — усе це конкретні вчинки, які ми високо цінуємо. Наша поїздка до Ізраїлю — ще один важливий крок до посилення стратегічного партнерства між країнами.