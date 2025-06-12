Медсестра загальної практики: шлях від «помічника» до автономного спеціаліста. Що змінилося та як це вплине на нас

Роками ми стикалися з проблемою перевантаження лікарів первинної ланки, особливо в громадах з обмеженою кількістю спеціалістів. Черги, недостатній час на прийом, фокус на лікуванні замість профілактики – все це знайомо кожному з нас. Але революційні зміни в статусі та повноваженнях медичної сестри загальної практики можуть кардинально змінити цю ситуацію.

Уявіть собі таку картину: ви прийшли до своєї амбулаторії з неускладненим питанням – потрібно виміряти тиск, зняти ЕКГ або отримати консультацію з приводу харчування. Замість годинної черги до лікаря, вас швидко та професійно приймає медична сестра загальної практики, яка не лише якісно виконує всі необхідні процедури, а й дає кваліфіковані рекомендації. Звучить як мрія? Це вже реальність сьогоднішнього дня.

Фото: Макс Требухов

Правове підґрунтя змін: від радянського спадку до європейських стандартів

5 грудня 2024 року набув чинності Наказ Міністерства охорони здоров'я України №2034, який вніс революційні зміни до довідника кваліфікаційних характеристик. Ключова зміна полягає в одному реченні: діяльність медичної сестри загальної практики тепер здійснюється спільно з лікарем, а не під його керівництвом.

Це не просто зміна формулювання – це фундаментальна трансформація ролі. Лікар перестає бути «начальником» і стає ментором, наставником, колегою в мультидисциплінарній команді. Ми нарешті відходимо від радянського спадку, коли медсестра була лише «технічним виконавцем» і робимо кроки до сучасної європейської моделі автономного медсестринства.

Ця зміна є частиною ширшої стратегії розвитку медсестринства МОЗ та Дорожньої карти, яка має на меті піднести українське медсестринство до рівня провідних європейських країн.

Нові можливості: що тепер може ваша медсестра

Згідно з новими стандартами, медична сестра загальної практики отримала широкий спектр повноважень, які раніше були виключно лікарськими:

Консультування та освіта пацієнтів: Тепер ваша медсестра може професійно консультувати з питань здорового способу життя, фізичної активності, здорового харчування, відмови від шкідливих звичок. Вона також компетентна в питаннях планування сім'ї, грудного вигодовування та підтримки психічного здоров'я.

Клінічні процедури: Спектр клінічних можливостей значно розширився – від базових вимірювань артеріального тиску до складних процедур як отоскопія, аускультація, пікфлоометрія та спірометрія. Медсестра може проводити швидкі тести, оцінювати серцево-судинні ризики, а також виконувати процедуру вимірювання внутрішньоочного тиску – навичку, якою володіють далеко не всі лікарі.

Вакцинація: За умови відповідної підготовки та погодженого з лікарем плану, медсестра може самостійно проводити щеплення згідно з національним календарем вакцинації, завжди маючи можливість звернутися до лікаря у складних випадках.

Спостереження за особливими категоріями: Медсестра тепер може вести спостереження за перебігом фізіологічної вагітності та розвитком дітей до чотирьох років відповідно до встановлених протоколів.

Важливо зазначити, що для ведення обліку своєї діяльності медсестра використовуватиме власний цифровий підпис.

Міжнародний досвід: куди ми прямуємо

У провідних європейських країнах – Швейцарії, Фінляндії, Великобританії, Нідерландах, Польщі – медсестри з вищою освітою (рівень Бакалавра, Магістра, Advanced Practice Nurse) вже давно мають значну автономію. Вони самостійно ведуть пацієнтів, приймають клінічні рішення і навіть призначають базове лікування.

Європейська модель первинної медичної допомоги будується на принципі мультидисциплінарної команди, де лікар, медсестра, фармацевт, психолог, соціальний працівник та фізичний терапевт є рівноправними учасниками лікувального процесу. Медсестра часто виконує роль першого контакту з пацієнтом, проводить тріаж, що дозволяє лікарю зосередитися на складних випадках та коморбідній патології.

Впровадження таких змін в Україні потребуватиме подальшого розвитку медсестринської освіти до європейських стандартів та створення ефективних механізмів реєстрації та ліцензування діяльності медсестер.

Практичні переваги: що це означає для нас

Нові повноваження медичних сестер – це не плани на віддалене майбутнє, а реальність сьогоднішнього дня. Ці зміни матимуть конкретний вплив на якість та доступність медичної допомоги:

По-перше, значно скоротяться черги до лікаря, адже багато рутинних процедур та консультацій тепер може проводити медсестра. По-друге, підвищиться якість профілактичної роботи – медсестри мають більше часу для детального навчання пацієнтів принципам здорового способу життя. По-третє, особливо відчутними ці зміни будуть у сільській місцевості, де дефіцит лікарів є найбільш гострим.

Українсько-швейцарський проєкт «Діємо для здоров'я» активно сприятиме впровадженню цих інновацій через:

безперервне навчання медичних сестер, команд «лікар-медична сестра» та менеджерів охорони здоров’я;

розробку навчальних програм з лідерства, менеджменту неінфекційних захворювань, комунікацій та психічного здоров’я;

створення сприятливого середовища для обміну найкращими практиками;

тісну співпрацю із закладами післядипломної освіти;

оснащення центрів ПМСД та закладів вищої освіти, де працюють та навчаються медичні сестри.

Новий етап медсестринства в Україні

Зміни в ролі медичної сестри загальної практики є не просто адміністративним рішенням – це фундаментальна трансформація, яка відкриває нову сторінку в історії українського медсестринства. Ми рухаємося від застарілої моделі «лікар-начальник, медсестра-виконавець» до сучасної європейської практики командної роботи рівноправних професіоналів.

Звертаюся до керівників медичних закладів: активно впроваджуйте ці можливості, інвестуйте в навчання ваших медсестер, створюйте умови для реалізації їхнього професійного потенціалу.

А до пацієнтів маю просте прохання: цікавтеся новими послугами, які може надати ваша медична сестра. Довіряйте її професіоналізму, адже тепер вона має не лише навички, а й офіційні повноваження для надання якісної медичної допомоги.

Майбутнє української медицини – в команді професіоналів, де кожен робить те, що вміє найкраще. І медична сестра загальної практики стає ключовою ланкою цієї команди.