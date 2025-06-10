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Паразити і вага: прихований фактор, який часто ігнорують

У сучасних стратегіях схуднення ми звикли зосереджуватись на харчуванні, фізичній активності та режимі сну. Але коли вага поводиться «нелогічно», коли дієти не працюють або схуднення відбувається на фоні млявості, проблем з травленням чи алергій — варто звернути увагу на менш очевидний, але надзвичайно важливий чинник: паразитоз.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Паразитоз: що це і чому він небезпечний

Паразитоз — це стан, коли в організмі людини поселяються паразити. Найчастіше — гельмінти (аскариди, гострики, ціп’яки), найпростіші (лямблії, токсоплазми), або інші мікроорганізми, що живуть за рахунок ресурсів господаря.

Ці «непрошені гості» можуть локалізуватися в:

  • кишечнику
  • печінці
  • м’язах
  • легенях
  • крові

Паразити не лише викликають інфекційні симптоми — вони здатні впливати на масу тіла, гормональний баланс, апетит, метаболізм та імунну систему.

Як паразити впливають на вагу

Паразити як причина схуднення:

  • Відбір поживних речовин — паразити буквально «з’їдають» білки, жири, вітаміни ще до того, як організм встигає їх засвоїти.
  • Зниження апетиту — через вплив на гормони голоду (грелін, лептин).
  • Травні розлади — нудота, діарея, здуття, спазми знижують якість засвоєння їжі.
  • Імунна відповідь — хронічне запалення гальмує енергетичний обмін.

Паразити як перешкода до схуднення:

  • Підвищений апетит — організм вимагає більше «швидких» вуглеводів для компенсації дефіцитів.
  • Метаболічне гальмування — паразити провокують низькоінтенсивне запалення, яке уповільнює обмін речовин.
  • Порушення мікрофлори — дисбаланс кишкових бактерій сприяє набору жирової маси.
  • Гормональний дисбаланс — особливо кортизол, який сприяє відкладенню жиру в області живота.

Як паразити потрапляють в організм

  • Через їжу: сира або недостатньо оброблена риба, погано прожарене м’ясо, немиті овочі, зелень, неочищена вода.
  • Контактно-побутовий шлях: немиті руки, предмети побуту, посуд.
  • Контакт з тваринами: шерсть, лапи, слина — все може переносити яйця гельмінтів.
  • Через ґрунт: після садових робіт, або через овочі, що зберігалися без належного очищення.

Чому ця тема актуальна саме зараз?

Паразитоз — це не лише «дитяча проблема» чи щось із підручника гігієни. Сьогодні паразити дедалі частіше асоціюються з:

  • хронічною втомою
  • проблемами шкіри
  • алергіями
  • аутоімунними станами
  • навіть онкологією

Крім того, деякі паразити можуть роками не проявлятись, але при цьому — поступово руйнувати імунну систему та обмін речовин.

Озонування — сучасна гігієнічна відповідь

Один з інноваційних методів захисту — озонування. Це природний спосіб очищення від бактерій, вірусів і гельмінтів, який активно використовують у побуті.

Озон (O₃):

  • знищує яйця паразитів, бактерії, віруси
  • очищає овочі, фрукти, зелень
  • дезінфікує посуд, іграшки, повітря
  • безпечний для дітей, тварин, алергіків

Озонатори — оптимальне рішення для родин із дітьми, домашніми улюбленцями або ослабленим імунітетом.

Що робити при підозрі на паразитоз

1. Звернутися до лікаря

Призначення: аналіз калу, УЗД.

2. Рекомендовані обстеження:

  • Загальний аналіз крові (ЗАК)
  • Загальний IgE
  • Еозинофільний катіонний білок (ECP)
  • Загальний аналіз сечі (ЗАС)
  • Антитіла до:
  1. Toxocara
  2. Ascaris
  3. Giardia lamblia
  4. Opisthorchis
  5. Trichinella
  • Антитіла до Helicobacter pylori (IgG)
  • Сироваткове залізо
  • Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-до-ТГ)
  • Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО)
  • Western Blot до Yersinia enterocolitica (IgA)

Особливо важливо!

Якщо ви плануєте курс ін’єкційних препаратів для зниження ваги (GLP-1 агоністи тощо), виключення паразитозу — обов’язковий етап підготовки.

Наявність паразитів може маскуватися під медикаментозний ефект, впливати на апетит, рівень гормонів і імунну відповідь. Це збільшує ризик побічних ефектів і знижує ефективність терапії.

Комплексне лабораторне обстеження перед початком лікування допоможе запобігти критичним помилкам і краще налаштувати фармакологічну стратегію.

Висновки

Паразити — не лише «тропічна історія» з підручника біології. Це реальна загроза, яка може роками підривати здоров’я та ставити під сумнів результати будь-яких спроб схуднення. Вони здатні змінювати апетит, руйнувати мікрофлору, викликати хронічне запалення й гормональний дисбаланс.

У складних випадках — саме паразитоз виявляється тією неврахованою змінною, що зводить нанівець зусилля дієт, тренувань і навіть медичних препаратів.

Регулярна діагностика, сучасна профілактика та уважне ставлення до свого тіла — основа справжнього контролю над здоров’ям і масою тіла.

Щира подяка лікарю Тарасу Мироновичу Жиравецькому за експертний супровід і системне бачення проблеми. Його практичний досвід — неоціненний внесок у виявлення прихованих загроз здоров’ю.

Алла Цветкова Алла Цветкова , Диетолог
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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