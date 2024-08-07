NYT: У США вже ззафіксовані випадки передозування популярними ліками для схуднення

Популярний революційний препарат Ozempic, розроблений першочергово для людей з діабетом, спричинив бум на нього по всьому світі через ефект на схуднення. Аптеки вже комбінують свої версії, які якісно не контролюють, і вже зафіксовані передозування в пацієнтів.

Ozempic і Wegovy — це торгові марки препарату семаглутид. Виробник — Novo Nordisk, Данія. Належить до класу препаратів, які називають агоністами рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1). Це укол під шкіру.

Ozempic виписують за рецептом лікаря першочергово людям з діабетом 2-го типу. Але лікарі вже давно виписують його офлейбл, тобто не по інструкції, і для людей, які мають ожиріння чи зайву вагу і хочуть схуднути. Оскільки препарат показав, що здатен суттєво впливати на вагу, у США та різних країнах світу він викликав шалений попит.

Виробник не здатен поки його закрити, настільки він великий. Через нестачу цього препарату в США є законодавчий нюанс, який дозволяє в таких випадках аптекам купувати активні інгредієнти в зареєстрованих установах і виготовляти власні версії препарату. Але державний регулятор не переглядає, не схвалює та не випробовує ці лікарські препарати, і попереджає про ризики, пов’язані з меншим наглядом.

Але люди все одно їх купують. Наприклад, Беккі Чейрс. Через три години після того, як вона ввела собі першу дозу семаглутиду, у неї почалася блювота. Навіть наступного дня вона блювала принаймні раз на годину. Як і багато інших, 66-річна Чейрс приймала препарат для схуднення, розповідає New York Times.

Але брала не фірмові продукти Ozempic або Wegovy, які поставляють в спеціальних ручках-уколах, попередньо наповнених конкретною дозою. Вона приймала ліки, призначені через службу телемедицини. Вони надійшли з флаконом і пакетом шприців, щоб жінка сама витягувала препарат і рахувала дозування.

Чоловік Чейрс запитав, скільки вона прийняла, а потім прочитав інструкції. Він був шокований: вона випадково вколола собі в п'ять разів більше, ніж повинна була прийняти.

Подібні інциденти у США частішають. Цього року до національних токсикологічних центрів надійшло 159 дзвінків із застосуванням препаратів GLP-1. У 2023 році їх було лише 32.

Переважна більшість цих дзвінків надходить від людей, які приймали занадто багато ліків, сказала Кейт Браун, клінічна директорка Американського токсикологічного центру.

Багато пацієнтів вводять собі комбіновані ліки з аптек без інцидентів. Але декому було важко зрозуміти, яку частину шприца наповнити, або зрозуміти інструкції. Окрім цього, є випадки, коли пацієнти повідомляли про подвоєння доз, аби схуднути ще швидше.

Проблема стала настільки тривожною, що минулого місяця Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів опублікувало попередження про людей, які отримали передозування.

Деякі пацієнти були госпіталізовані, у них розвинувся панкреатит або камені в жовчному міхурі, вони втратили свідомість або зневоднилися. Деякі пацієнти приймали в 10 або навіть 20 разів більше за призначену дозу.

Попит на Ozempic та подібні препарати штовхнув у мейстрім ліки, які були нішею, для конкретної групи людей. У випадку Оземпіку – для людей з діабетом.

Немає достовірних даних, скільки людей приймають GLP-1. Деякі оцінки свідчать, що мільйони американців, можливо, шукають їх, часто шукають дешевший варіант або не можуть знайти фірмовий на складі. Попит надто шалений по всьому світові і виробник не встигає виготовляти стільки доз.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я попереджує про світовий ризик підробок препарату. У коментарі LB.ua виробник повідомив, що офіційно в Україну не заїхало жодної дози цього препарату. Тож всі, які є в аптеках або продажі десь, це або незаконно ввезені, або підробки.

Компанія Hims & Hers Health оголосила про власний препарат для схуднення, який конкуруватиме з суперпопулярними і революційними у світі Wegovy та Ozempic від Novo Nordisk.