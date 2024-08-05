"Охматдит" прокоментував ситуацію з тендерами на консультаційні послуги і технагляд, на які могли витратити 14 млн грн.

Лікарня пояснила, що визначення переможців по супутніх тендерах провели ще 30 липня. 2 серпня ухвалили рішення скасувати попередній тендер на відбудову, тож супутні тендери також втратили актуальність.

"І хоч формально їхні результати ще не скасовані, жодних договорів за результатами цих конкурсів не укладалося, і укладатися не буде", - запевнили в НДСЛ.

"Охматдит" зазначив, що ціна послуг із технічного нагляду та інженерного консультування встановлюється у розмірі відсоткового відношення до вартості будівництва – до 1,5 % і до 3% відповідно. Вартість будівництва визначать лише після проведення нового тендеру на відбудову зруйнованого корпусу, тоді ціни на супутні послуги теж переглянуть.

НДСЛ запевнила - без технічного нагляду неможливо реалізувати такий великий будівельний проєкт, а залучення інженера-консультанта "є усталеною міжнародною практикою запобігання ризикам неефективного використання коштів, і в останні декілька років успішно впроваджується в Україні". Також лікарня додала, що це є однією із головних вимог всіх інвесторів і донорів.

"Охматдит" також прокоментував визначення вартості послуг. Лікарня зіслалася на наказ Міністерства розвитку громад та територій, де вказано умови розрахунку вартості таких послуг.

"...Здійснення технічного нагляду в розмірі, який складає до 1,5 % від підсумку глав 1 -9; надання послуг інженера-консультанта за договором про надання інженерно-консультаційних послуг в розмірі, який складає до 3 % від підсумку глав 1 - 9", - процитувала лікарня уривок із наказу.

За попередніми розрахунками, вартість послуг з технічного нагляду становить близько 5,4 млн грн, а вартість послуг інженера-консультанта майже 9,7 млн грн, додали в НДСЛ.

Щодо кількості учасників, то в НДСЛ кажуть - заявки на конкурси подали лише по одному учаснику, інші пропозиції не надходили.