"Охматдит" прокоментував ситуацію з тендерами на консультаційні послуги і технагляд, на які могли витратити 14 млн грн.
Лікарня пояснила, що визначення переможців по супутніх тендерах провели ще 30 липня. 2 серпня ухвалили рішення скасувати попередній тендер на відбудову, тож супутні тендери також втратили актуальність.
"І хоч формально їхні результати ще не скасовані, жодних договорів за результатами цих конкурсів не укладалося, і укладатися не буде", - запевнили в НДСЛ.
"Охматдит" зазначив, що ціна послуг із технічного нагляду та інженерного консультування встановлюється у розмірі відсоткового відношення до вартості будівництва – до 1,5 % і до 3% відповідно. Вартість будівництва визначать лише після проведення нового тендеру на відбудову зруйнованого корпусу, тоді ціни на супутні послуги теж переглянуть.
НДСЛ запевнила - без технічного нагляду неможливо реалізувати такий великий будівельний проєкт, а залучення інженера-консультанта "є усталеною міжнародною практикою запобігання ризикам неефективного використання коштів, і в останні декілька років успішно впроваджується в Україні". Також лікарня додала, що це є однією із головних вимог всіх інвесторів і донорів.
"Охматдит" також прокоментував визначення вартості послуг. Лікарня зіслалася на наказ Міністерства розвитку громад та територій, де вказано умови розрахунку вартості таких послуг.
"...Здійснення технічного нагляду в розмірі, який складає до 1,5 % від підсумку глав 1 -9; надання послуг інженера-консультанта за договором про надання інженерно-консультаційних послуг в розмірі, який складає до 3 % від підсумку глав 1 - 9", - процитувала лікарня уривок із наказу.
За попередніми розрахунками, вартість послуг з технічного нагляду становить близько 5,4 млн грн, а вартість послуг інженера-консультанта майже 9,7 млн грн, додали в НДСЛ.
Щодо кількості учасників, то в НДСЛ кажуть - заявки на конкурси подали лише по одному учаснику, інші пропозиції не надходили.
- Мінохорони здоров'я нині повідомило що скасувало тендери на послуги з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт та консультаційні послуги для "Охматдиту".
- Договори в межах цих конкурсів не підписані та підписувати не будуть.Таке рішення ухвалили після того, як напередодні "Наші гроші" повідомили про оголошення "Охматдитом" ще двох тендерів на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі.
- Договір на інженерно-консультаційні послуги планували укласти з ТОВ "Васеньов Інжиніринг", а технічний нагляд мав здійснювати ТОВ "Ік-Проект".
- Раніше "Наші гроші" повідомили, що переможцем тендеру на відбудову дитячої лікарні стала запорізька фірма без досвіду, чия пропозиція була однією з найдорожчих. Десять інших учасників пропонували виконати роботи за нижчу суму.
- Тендер не був державним – платити за нього мали за виконання робіт з благодійних внесків. Це близько мільярда гривень. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що угоду з переможцем конкурсу ще не уклали.
- Також Ляшко повідомив, що тендер на відбудову "Охматдиту" переведуть на Prozorro. Кошти благодійних фондів переведуть на рахунок лікарні.