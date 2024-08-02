Ляшко: договору з переможцем тендеру на відбудову "Охмадиту" ще не підписали

Лікарня "Охматдит" ще не уклала угоду з переможцем тендеру на відбудову її корпусу, знищеного російським ударом 8 липня. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
МОЗ і керівництво "Охматдиту" влаштували пресконференцію після скандалу довкола переможця тендера – запорізької компанії без досвіду, пропозиція якої була однією з найдорожчих. Ляшко пояснив, якою саме була процедура.
За його словами, після удару на рахунок лікарні благодійники пожертвували 312 млн гривень, на рахунок благодійного фонду "Охматдит" – 378 млн, 320 млн на United24, 100 млн гривень надали з фонду уряду.
Для аналізу витрат провели дефектний акт – щоб зрозуміти, яка сума потрібна для невідкладних робіт по заміні вікон і будівельних роботах. Благодійний фонд "Охматдит" разом із МОЗ та керівництвом лікарні вирішили провести тендерну процедуру, щоб визначити виконавця робіт з першого дефектного акту.
"Жодного договору немає і не було підписано. Тільки розглядалися певні компанії для тоо, щоб подати на затвердження. Жодного документу ніхто не підписував ні зо сторони фонду, ні зо сторони Охматдиту, ні зі сторони міністерства охорони здоров'я", – сказав він.
Раніше в фонді наголошували, що це приватний конкурс, а кошти на ремонт використовуватимуть благодійні.
- Дитяча лікарня "Охматдит" зазнала серйозних руйнувань під час удару Росії 8 липня. Російська ракета зробила непридатним до використання корпус, а також знищила унікальне обладнання. Унаслідок удару загинули двоє дорослих, дитина, яка лікувалася в "Охматдиті", померла в іншій лікарні.
- На відбудову "Охматдиту" збирали кошти. Благодійні внески робили великі компанії та окремо громадяни.
- Учора "Наші гроші" повідомили, що для відбудови пошкодженого росіянами корпусу дитячої лікарні "Охматдит" обрали одну з найдорожчих тендерних пропозицій. ТОВ "Буд-технолоджі", яку "Благодійний фонд «Охматдит»" обрав переможцем закупівлі, запропонувала виконати роботи за 307 млн гривень.
- Після розголосу міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронців з проханням перевірити тендер.