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Ляшко: договору з переможцем тендеру на відбудову "Охмадиту" ще не підписали

Конкурс оголошували на проведення робіт за першим дефектним актом, тобто найтерміновіших будівельних. 

Лікарня "Охматдит" ще не уклала угоду з переможцем тендеру на відбудову її корпусу, знищеного російським ударом 8 липня. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зліва -направо: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір, голова благодійного фонду Охматдиту Євген Вембер і меддиректор Охматдиту Сергій Чернишук
Фото: Ірина Андрейців
Зліва -направо: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір, голова благодійного фонду Охматдиту Євген Вембер і меддиректор Охматдиту Сергій Чернишук

МОЗ і керівництво "Охматдиту" влаштували пресконференцію після скандалу довкола переможця тендера – запорізької компанії без досвіду, пропозиція якої була однією з найдорожчих. Ляшко пояснив, якою саме була процедура.

За його словами, після удару на рахунок лікарні благодійники пожертвували 312 млн гривень, на рахунок благодійного фонду "Охматдит" – 378 млн, 320 млн на United24, 100 млн гривень надали з фонду уряду. 

Для аналізу витрат провели дефектний акт – щоб зрозуміти, яка сума потрібна для невідкладних робіт по заміні вікон і будівельних роботах. Благодійний фонд "Охматдит" разом із МОЗ та керівництвом лікарні вирішили провести тендерну процедуру, щоб визначити виконавця робіт з першого дефектного акту. 

"Жодного договору немає і не було підписано. Тільки розглядалися певні компанії для тоо, щоб подати на затвердження. Жодного документу ніхто не підписував ні зо сторони фонду, ні зо сторони Охматдиту, ні зі сторони міністерства охорони здоров'я", – сказав він. 

Раніше в фонді наголошували, що це приватний конкурс, а кошти на ремонт використовуватимуть благодійні.

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