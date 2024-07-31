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МОЗ назвало фейком нашестя отруйних павуків в Україні

Єдиний випадок – укус павука каракурта в Одеській області. 

МОЗ назвало фейком нашестя отруйних павуків в Україні
Нашестя отруйних павуків в Україні немає, це фейк
Фото: МОЗ

Масового звернення по медичну допомогу через павуків в Україні не було.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Єдиний випадок – укус павука каракурта в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні, і його стан стабільний”, - зазначили в міністерстві.

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МОЗ зауважило, що росіяни поширюють інформацію про те, що “епідемія” начебто “походить з тих самих американських біолабораторій, звідки вилітали бойові голуби”, і в Україні вже є кілька смертей, а до лікарень потрапила маса людей.

Водночас в Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що цьогорічна спека дійсно активізувала павуків, але не більше того. 

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