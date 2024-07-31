МОЗ назвало фейком нашестя отруйних павуків в Україні

Масового звернення по медичну допомогу через павуків в Україні не було.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
“Єдиний випадок – укус павука каракурта в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні, і його стан стабільний”, - зазначили в міністерстві.
МОЗ зауважило, що росіяни поширюють інформацію про те, що “епідемія” начебто “походить з тих самих американських біолабораторій, звідки вилітали бойові голуби”, і в Україні вже є кілька смертей, а до лікарень потрапила маса людей.
Водночас в Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що цьогорічна спека дійсно активізувала павуків, але не більше того.