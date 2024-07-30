У Києві зросла кількість випадків коронавірусу

У середньому 20 осіб щодня потрапляють до лікарень через Covid-19.

Департамент охорони здоров'я Київської міської держадміністрації повідомив про суттєве зростання захворюваності на коронавірус у столиці.

Якщо у червні зафіксовано менше 200 випадків інфекції Covid-19, то від початку липня кількість хворих сягнула позначки у 900. Станом на зараз госпіталізовано 73 жителів Києва, у яких виявлено важкий перебіг коронавірусу. 18 з них - діти. У середньому щодня до лікарень привозять 20 пацієнтів з Covid.

Від початку 2024 року коронавірус став причиною 52 смертей у столиці.

У КМДА нагадують: в разі захворювання дуже важливо дотримуватися режиму самоізоляції, щоб не розповсюджувати вірус. До засобів профілактики належать дотримання гігієнічних вимог, постійні провітрювання та вологе прибирання, уникнення закритих приміщень з великою кількістю людей.