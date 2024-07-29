Пара кісток не крутить, але спека вбити може. Як її пережити в усіх сенсах цього слова

Але чому люди помирають від спеки? І як урятуватися від цього, коли через росіян зникає світло? Спробуємо розібратися.

Улітку 2024 року в Україні зафіксували в три з половиною рази більше випадків теплових і сонячних ударів порівняно з 2023 роком. НСЗУ повідомила , що з 27 травня по 24 липня зафіксували 506 звернень. При цьому за такий самий період минулого року було 142.

«Ми чітко зараз маркуємо сніжинкою вагони, які мають надійні системи кондиціювання, щоб люди знали», — сказав він. І додав, що це не перший такий випадок і, на жаль, у потягах, особливо влітку, такі «природні» смерті трапляються.

16 липня в експресі Запоріжжя — Ужгород померла жінка. За словами керівника пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександра Перцовського, у потязі не було… кондиціонера. Це пов’язано з тим, що половина парку Укрзалізниці не обладнана ними.

Смерті через спеку — не лише українська проблема. Вони не поодинокі у штаті Аризона, де пов'язані ще й з бідністю.

Фото: politico.com Один з найспекотніших днів в історії міста, 25 липня 2023 року, Фінікс, штат Аризона

В Аризоні стовпчик термометра часто підіймається до 40 градусів. І якщо літній людині чи комусь з певними хронічними хворобами вимкнути кондиціонер, наприклад, через несплату електрики, то… вона може померти. І… це ставалося з людьми в Аризоні. Ставалося так часто, що тепер у штаті заборонено вимикати електроенергію навіть злісним боржникам.

Та що там штат Аризона! Про те, що люди частіше помирають через спеку, повідомляє й Агенція з охорони довкілля США (EPA).

Наприклад, з 1999 року люди віком 65 років і старше мали в кілька разів вищу ймовірність померти від серцево-судинних хвороб, які погіршуються спекою, ніж усі люди загалом.

А дослідження хвилі спеки 1995 року в Чикаго висунуло припущення, що смертей, зареєстрованих як пов'язаних зі спекою, може бути на сотні більше, ніж зафіксовано офіційно.

Пара кісток не крутить. А серце?

Щоб підтримувати нормальну температуру тіла, організму треба напружуватися. Це серйозна робота, яка потребує чимало енергії — і в спеку, і в холод. Але зосередимося на спеці.

Фото: EPA/UPG Відвідувачі Акрополя освіжаються в бюветі, 24 липня 2007 року; цього дня температура в Афінах сягнула 43 градусів за Цельсієм.

Як пояснює кардіологиня Ілона Бегларян, через тривале перегрівання порушуються процеси, які підтримують нормальну терморегуляцію та водно-сольовий баланс, що може призвести до теплового удару.

«При тепловому ударі людина втрачає електроліти, що може призводити до порушень ритму серця. Виникає втрата рідини, що сприяє гіперкоагуляції (посилене згортання крові), і це ризик тромбоутворення. Також підвищується артеріальний тиск, що може призводити до гіпертензивних кризів. Так зростають ризики і аритмії, і тромбоутворення, і гіпертензивного кризу (раптове і значне підвищення тиску від базового рівня). Будь-який із цих станів може стати критичним і призвести до інфаркту чи інсульту. І смерті. Факторами ризику є наявність таких хронічних порушень: гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, фібриляція або тріпотіння передсердь, варикозна хвороба, цукровий діабет тощо», — пояснює лікарка.

Кардіологиня додає, що ситуацію погіршує те, що люди з гіпертензією чи серцевими хворобами не завжди приймають препарати системно. Або не приймають їх до поїздки.

Тому так — померти від спеки можливо.

Фото: EPA/UPG Meteo France, протягом тижня у Франції температура сягала близько 39 градусів за Цельсієм. Старшій жінці стало погано через спеку в Аркашоні, південний захід Франції, 18 липня 2022 року. За даними, протягом тижня у Франції температура сягала близько 39 градусів за Цельсієм.

Як бути літнім і людям з хронічними хворобами?

Людям старшого віку (65+) важче. Що ми старші, то складніше нашому організму регулювати температуру тіла.

В ідеалі ще до настання спеки треба проговорити зі своїм сімейним лікарем, як коригувати ті чи інші медичні стани.

Можливо, є сенс тимчасово припинити приймати якісь препарати або змінити дозування, якщо вони ускладнюють адаптацію організму в спеку.

Також важливо пересвідчитися, що хронічні хвороби під контролем. Якщо ж вам випало їхати у вагоні без кондиціонера у +40 °C, то Ілона Бегларян рекомендує:

1. Одягнути вільний одяг з провітрюваних тканин, який дозволяє охолоджувати шкіру (льон, бавовна);

2. Пити достатньо рідини (для людей із серцевою недостатністю кількість рекомендованої рідини визначає лікар);

3. Використовувати вологі компреси на ділянку лоба та скронь, обтирати відкриті ділянки тіла водою;

4. За змогою виходити до приміщень, де прохолодніше, провітрювати.

5. Прийняти обов'язково щоденні ліки та взяти зі собою ліки першої потреби (рекомендовані лікарем).

А як щодо дітей?

Діти — ще одна група ризику. Сильна спека може нашкодити їм у різний спосіб, пише Американська академія педіатрії.

Фото: EPA/UPG Дитина охолоджується водою з поливалки для газонів на галявині біля Олімпійського стадіону під час Чемпіонату світу з легкої атлетики в Берліні

Вона може спричинити зневоднення, теплове виснаження, теплові судоми й тепловий удар, що потребує невідкладної меддопомоги.

Через спеку діти також стають більш дратівливими, що додатково виснажує батьків. Тож якщо є можливість відмовитися від поїздки з дитиною в дуже спекотну погоду — краще це зробити.

Ось що радить Американська академія педіатрії родинам, які не мають доступу до кондиціонера:

Знайдіть сусідню будівлю, де він є. Бібліотеки й торгові центри можуть стати місцем для прохолодного відпочинку від спеки;

Якщо живете там, де часто трапляються відключення електроенергії, якщо ваш кондиціонер не працює стабільно, знайдіть безпечне місце, куди сім’я пішла б під час дуже високих температур;

Удома затуліть жалюзі й штори. Нижні поверхи, як правило, прохолодніші.

А як щодо вентиляторів?

Вентилятори можуть бути корисними для охолодження, якщо немає доступу до кондиціонера. Якщо використовуєте вентилятор, тримайте його на безпечній відстані від себе й дітей. Малеча може защемити пальці або кинути вентилятор у воду. Вентилятори, які дмуть просто на вас, можуть висушити рот і ніздрі.

Фото: foxtrot.com.ua Діти граються біля вентилятора

А якщо потерпаєте від алергії, то пильнуйте особливо: вентилятори можуть поширювати алергени, які загострять симптоми.

Ці прилади не слід використовувати в сильну спеку (+32 і вище), оскільки вони не охолоджують повітря; якщо їх вмикати, коли температура вища за температуру тіла, через це тіло може отримувати тепло, а не втрачати його.

Негайно телефонуйте педіатру, якщо:

Дитина знепритомніла;

Сильно втомлена (наприклад, незвична сонливість або дитину важко розбудити);

Жаліється на головний біль;

Має лихоманку;

Сильну спрагу;

Не мочиться протягом багатьох годин;

Її нудить;

Блює;

Дихання прискорене або глибше, ніж зазвичай;

Має оніміння або поколювання шкіри;

М'язові болі;

М'язові спазми.

І найголовніше правило: ніколи не залишайте дитину саму в машині. Особливо в спеку. Навіть з увімкненим кондиціонером. Кожного літа діти помирають у таких ситуаціях через надмірний перегрів.