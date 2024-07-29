Пара кісток не крутить, але спека вбити може. Як її пережити в усіх сенсах цього слова

Смерті через спеку — не лише українська проблема. Вони не поодинокі у штаті Аризона, де пов'язані ще й з бідністю.
В Аризоні стовпчик термометра часто підіймається до 40 градусів. І якщо літній людині чи комусь з певними хронічними хворобами вимкнути кондиціонер, наприклад, через несплату електрики, то… вона може померти. І… це ставалося з людьми в Аризоні. Ставалося так часто, що тепер у штаті заборонено вимикати електроенергію навіть злісним боржникам.
Та що там штат Аризона! Про те, що люди частіше помирають через спеку, повідомляє й Агенція з охорони довкілля США (EPA).
Наприклад, з 1999 року люди віком 65 років і старше мали в кілька разів вищу ймовірність померти від серцево-судинних хвороб, які погіршуються спекою, ніж усі люди загалом.
А дослідження хвилі спеки 1995 року в Чикаго висунуло припущення, що смертей, зареєстрованих як пов'язаних зі спекою, може бути на сотні більше, ніж зафіксовано офіційно.
Пара кісток не крутить. А серце?
Щоб підтримувати нормальну температуру тіла, організму треба напружуватися. Це серйозна робота, яка потребує чимало енергії — і в спеку, і в холод. Але зосередимося на спеці.
Як пояснює кардіологиня Ілона Бегларян, через тривале перегрівання порушуються процеси, які підтримують нормальну терморегуляцію та водно-сольовий баланс, що може призвести до теплового удару.
«При тепловому ударі людина втрачає електроліти, що може призводити до порушень ритму серця. Виникає втрата рідини, що сприяє гіперкоагуляції (посилене згортання крові), і це ризик тромбоутворення. Також підвищується артеріальний тиск, що може призводити до гіпертензивних кризів. Так зростають ризики і аритмії, і тромбоутворення, і гіпертензивного кризу (раптове і значне підвищення тиску від базового рівня). Будь-який із цих станів може стати критичним і призвести до інфаркту чи інсульту. І смерті. Факторами ризику є наявність таких хронічних порушень: гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, фібриляція або тріпотіння передсердь, варикозна хвороба, цукровий діабет тощо», — пояснює лікарка.
Кардіологиня додає, що ситуацію погіршує те, що люди з гіпертензією чи серцевими хворобами не завжди приймають препарати системно. Або не приймають їх до поїздки.
Тому так — померти від спеки можливо.
Як бути літнім і людям з хронічними хворобами?
Людям старшого віку (65+) важче. Що ми старші, то складніше нашому організму регулювати температуру тіла.
В ідеалі ще до настання спеки треба проговорити зі своїм сімейним лікарем, як коригувати ті чи інші медичні стани.
Можливо, є сенс тимчасово припинити приймати якісь препарати або змінити дозування, якщо вони ускладнюють адаптацію організму в спеку.
Також важливо пересвідчитися, що хронічні хвороби під контролем. Якщо ж вам випало їхати у вагоні без кондиціонера у +40 °C, то Ілона Бегларян рекомендує:
1. Одягнути вільний одяг з провітрюваних тканин, який дозволяє охолоджувати шкіру (льон, бавовна);
2. Пити достатньо рідини (для людей із серцевою недостатністю кількість рекомендованої рідини визначає лікар);
3. Використовувати вологі компреси на ділянку лоба та скронь, обтирати відкриті ділянки тіла водою;
4. За змогою виходити до приміщень, де прохолодніше, провітрювати.
5. Прийняти обов'язково щоденні ліки та взяти зі собою ліки першої потреби (рекомендовані лікарем).
А як щодо дітей?
Діти — ще одна група ризику. Сильна спека може нашкодити їм у різний спосіб, пише Американська академія педіатрії.
Вона може спричинити зневоднення, теплове виснаження, теплові судоми й тепловий удар, що потребує невідкладної меддопомоги.
Через спеку діти також стають більш дратівливими, що додатково виснажує батьків. Тож якщо є можливість відмовитися від поїздки з дитиною в дуже спекотну погоду — краще це зробити.
Ось що радить Американська академія педіатрії родинам, які не мають доступу до кондиціонера:
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Знайдіть сусідню будівлю, де він є. Бібліотеки й торгові центри можуть стати місцем для прохолодного відпочинку від спеки;
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Якщо живете там, де часто трапляються відключення електроенергії, якщо ваш кондиціонер не працює стабільно, знайдіть безпечне місце, куди сім’я пішла б під час дуже високих температур;
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Удома затуліть жалюзі й штори. Нижні поверхи, як правило, прохолодніші.
А як щодо вентиляторів?
Вентилятори можуть бути корисними для охолодження, якщо немає доступу до кондиціонера. Якщо використовуєте вентилятор, тримайте його на безпечній відстані від себе й дітей. Малеча може защемити пальці або кинути вентилятор у воду. Вентилятори, які дмуть просто на вас, можуть висушити рот і ніздрі.
А якщо потерпаєте від алергії, то пильнуйте особливо: вентилятори можуть поширювати алергени, які загострять симптоми.
Ці прилади не слід використовувати в сильну спеку (+32 і вище), оскільки вони не охолоджують повітря; якщо їх вмикати, коли температура вища за температуру тіла, через це тіло може отримувати тепло, а не втрачати його.
Негайно телефонуйте педіатру, якщо:
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Дитина знепритомніла;
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Сильно втомлена (наприклад, незвична сонливість або дитину важко розбудити);
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Жаліється на головний біль;
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Має лихоманку;
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Сильну спрагу;
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Не мочиться протягом багатьох годин;
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Її нудить;
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Блює;
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Дихання прискорене або глибше, ніж зазвичай;
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Має оніміння або поколювання шкіри;
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М'язові болі;
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М'язові спазми.
І найголовніше правило: ніколи не залишайте дитину саму в машині. Особливо в спеку. Навіть з увімкненим кондиціонером. Кожного літа діти помирають у таких ситуаціях через надмірний перегрів.