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Пара кісток не крутить, але спека вбити може. Як її пережити в усіх сенсах цього слова

16 липня в експресі Запоріжжя — Ужгород померла жінка. За словами керівника пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександра Перцовського, у потязі не було… кондиціонера. Це пов’язано з тим, що половина парку Укрзалізниці не обладнана ними.

«Ми чітко зараз маркуємо сніжинкою вагони, які мають надійні системи кондиціювання, щоб люди знали», — сказав він. І додав, що це не перший такий випадок і, на жаль, у потягах, особливо влітку, такі «природні» смерті трапляються.

Улітку 2024 року в Україні зафіксували в три з половиною рази більше випадків теплових і сонячних ударів порівняно з 2023 роком. НСЗУ повідомила, що з 27 травня по 24 липня зафіксували 506 звернень. При цьому за такий самий період минулого року було 142.

Але чому люди помирають від спеки? І як урятуватися від цього, коли через росіян зникає світло? Спробуємо розібратися.

Смерті через спеку — не лише українська проблема. Вони не поодинокі у штаті Аризона, де пов'язані ще й з бідністю.

Один з найспекотніших днів в історії міста, 25 липня 2023 року, Фінікс, штат Аризона
Фото: politico.com
Один з найспекотніших днів в історії міста, 25 липня 2023 року, Фінікс, штат Аризона

В Аризоні стовпчик термометра часто підіймається до 40 градусів. І якщо літній людині чи комусь з певними хронічними хворобами вимкнути кондиціонер, наприклад, через несплату електрики, то… вона може померти. І… це ставалося з людьми в Аризоні. Ставалося так часто, що тепер у штаті заборонено вимикати електроенергію навіть злісним боржникам. 

Та що там штат Аризона! Про те, що люди частіше помирають через спеку, повідомляє й Агенція з охорони довкілля США (EPA).

Наприклад, з 1999 року люди віком 65 років і старше мали в кілька разів вищу ймовірність померти від серцево-судинних хвороб, які погіршуються спекою, ніж усі люди загалом.

А дослідження хвилі спеки 1995 року в Чикаго висунуло припущення, що смертей, зареєстрованих як пов'язаних зі спекою, може бути на сотні більше, ніж зафіксовано офіційно.

Пара кісток не крутить. А серце?

Щоб підтримувати нормальну температуру тіла, організму треба напружуватися. Це серйозна робота, яка потребує чимало енергії — і в спеку, і в холод. Але зосередимося на спеці.

Відвідувачі Акрополя освіжаються в бюветі, 24 липня 2007 року; цього дня температура в Афінах сягнула 43 градусів за Цельсієм.
Фото: EPA/UPG
Відвідувачі Акрополя освіжаються в бюветі, 24 липня 2007 року; цього дня температура в Афінах сягнула 43 градусів за Цельсієм.

Як пояснює кардіологиня Ілона Бегларян, через тривале перегрівання порушуються процеси, які підтримують нормальну терморегуляцію та водно-сольовий баланс, що може призвести до теплового удару.

«При тепловому ударі людина втрачає електроліти, що може призводити до порушень ритму серця. Виникає втрата рідини, що сприяє гіперкоагуляції (посилене згортання крові), і це ризик тромбоутворення. Також підвищується артеріальний тиск, що може призводити до гіпертензивних кризів. Так зростають ризики і аритмії, і тромбоутворення, і гіпертензивного кризу (раптове і значне підвищення тиску від базового рівня). Будь-який із цих станів може стати критичним і призвести до інфаркту чи інсульту. І смерті. Факторами ризику є наявність таких хронічних порушень: гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, фібриляція або тріпотіння передсердь, варикозна хвороба, цукровий діабет тощо», — пояснює лікарка. 

Кардіологиня додає, що ситуацію погіршує те, що люди з гіпертензією чи серцевими хворобами не завжди приймають препарати системно. Або не приймають їх до поїздки.

Тому так — померти від спеки можливо.

Старшій жінці стало погано через спеку в Аркашоні, південний захід Франції, 18 липня 2022 року. За даними <i>Meteo France</i>, протягом тижня у Франції температура сягала близько 39 градусів за Цельсієм.
Фото: EPA/UPG
Старшій жінці стало погано через спеку в Аркашоні, південний захід Франції, 18 липня 2022 року. За даними Meteo France, протягом тижня у Франції температура сягала близько 39 градусів за Цельсієм.

Як бути літнім і людям з хронічними хворобами?

Людям старшого віку (65+) важче. Що ми старші, то складніше нашому організму регулювати температуру тіла.

В ідеалі ще до настання спеки треба проговорити зі своїм сімейним лікарем, як коригувати ті чи інші медичні стани.

Можливо, є сенс тимчасово припинити приймати якісь препарати або змінити дозування, якщо вони ускладнюють адаптацію організму в спеку. 

Також важливо пересвідчитися, що хронічні хвороби під контролем. Якщо ж вам випало їхати у вагоні без кондиціонера у +40 °C, то Ілона Бегларян рекомендує:

1. Одягнути вільний одяг з провітрюваних тканин, який дозволяє охолоджувати шкіру (льон, бавовна);

2. Пити достатньо рідини (для людей із серцевою недостатністю кількість рекомендованої рідини визначає лікар);

3. Використовувати вологі компреси на ділянку лоба та скронь, обтирати відкриті ділянки тіла водою;

4. За змогою виходити до приміщень, де прохолодніше, провітрювати.

5. Прийняти обов'язково щоденні ліки та взяти зі собою ліки першої потреби (рекомендовані лікарем).

А як щодо дітей? 

Діти — ще одна група ризику. Сильна спека може нашкодити їм у різний спосіб, пише Американська академія педіатрії.

Дитина охолоджується водою з поливалки для газонів на галявині біля Олімпійського стадіону під час Чемпіонату світу з легкої атлетики в Берліні
Фото: EPA/UPG
Дитина охолоджується водою з поливалки для газонів на галявині біля Олімпійського стадіону під час Чемпіонату світу з легкої атлетики в Берліні

Вона може спричинити зневоднення, теплове виснаження, теплові судоми й тепловий удар, що потребує невідкладної меддопомоги.

Через спеку діти також стають більш дратівливими, що додатково виснажує батьків. Тож якщо є можливість відмовитися від поїздки з дитиною в дуже спекотну погоду — краще це зробити.

Ось що радить Американська академія педіатрії родинам, які не мають доступу до кондиціонера:

  • Знайдіть сусідню будівлю, де він є. Бібліотеки й торгові центри можуть стати місцем для прохолодного відпочинку від спеки;

  • Якщо живете там, де часто трапляються відключення електроенергії, якщо ваш кондиціонер не працює стабільно, знайдіть безпечне місце, куди сім’я пішла б під час дуже високих температур;

  • Удома затуліть жалюзі й штори. Нижні поверхи, як правило, прохолодніші.

А як щодо вентиляторів?

Вентилятори можуть бути корисними для охолодження, якщо немає доступу до кондиціонера. Якщо використовуєте вентилятор, тримайте його на безпечній відстані від себе й дітей. Малеча може защемити пальці або кинути вентилятор у воду. Вентилятори, які дмуть просто на вас, можуть висушити рот і ніздрі.

Діти граються біля вентилятора
Фото: foxtrot.com.ua
Діти граються біля вентилятора

А якщо потерпаєте від алергії, то пильнуйте особливо: вентилятори можуть поширювати алергени, які загострять симптоми.

Ці прилади не слід використовувати в сильну спеку (+32 і вище), оскільки вони не охолоджують повітря; якщо їх вмикати, коли температура вища за температуру тіла, через це тіло може отримувати тепло, а не втрачати його.

Негайно телефонуйте педіатру, якщо:

  • Дитина знепритомніла;

  • Сильно втомлена (наприклад, незвична сонливість або дитину важко розбудити);

  • Жаліється на головний біль;

  • Має лихоманку;

  • Сильну спрагу;

  • Не мочиться протягом багатьох годин;

  • Її нудить;

  • Блює;

  • Дихання прискорене або глибше, ніж зазвичай;

  • Має оніміння або поколювання шкіри;

  • М'язові болі;

  • М'язові спазми.

І найголовніше правило: ніколи не залишайте дитину саму в машині. Особливо в спеку. Навіть з увімкненим кондиціонером. Кожного літа діти помирають у таких ситуаціях через надмірний перегрів.

Наталія БушковськаНаталія Бушковська, журналістка, викладачка іноземних мов
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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