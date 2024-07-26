Токсичний гепатит — що це та чому розвивається

Печінка — це орган, у якому проходять процеси детоксикації. Більшість токсинів та шкідливих речовин проходить крізь неї, внаслідок чого метаболізується до безпечних для організму сполук. Але це може негативно впливати на стан самого органу, який щодня стикається з токсичним впливом. Через це інколи виникає запальний процес у тканинах самої печінки, коли рівень ендогенної інтоксикації зростає. Такий стан має назву токсичний гепатит і потребує негайного лікування, щоб уникнути розвитку можливих ускладнень.

Щоб отримати лікування, треба звернутися до лікаря, адже причиною появи запалення можуть стати також віруси та інші фактори, які впливатимуть на схему терапії. Для лікування токсичного гепатиту застосовуються Антраль, сорбенти та дієві методи очищення крові від отруйних речовин.

Більшість токсинів проходять через печінку

Причини виникнення та симптоми токсичного гепатиту

Причиною виникнення гепатиту можуть бути різноманітні токсини:

побутові отрути; отрути рослинного походження; отруйні гриби; велика кількість алкогольних напоїв; ліки (яким властива гепатотоксичність).

Ризик запалення збільшується, якщо приймати ліки не за призначенням лікаря та безконтрольно, зловживати алкоголем, нехтувати лікуванням супутніх захворювань. Через це печінка постійно стикається з великою кількістю токсинів, і її захисні механізми можуть не витримати. Симптоматика залежатиме від того, що спричинило гепатит. У кожного хворого спостерігаються загальні симптоми, які супроводжують хвороби печінки (її збільшення, біль у правому підребер'ї тощо). А за додатковими ознаками можна запідозрити, що саме провокує отруєння:

Вуглеводороди. Небезпечні хімічні сполуки, отруєння ними може супроводжуватися серйозними кровотечами, пригніченням роботи центральної нервової системи, комою та порушенням дихання. Миш'як. Негативно впливає не тільки на печінку, провокуючи жовтяницю, а й на нирки, призводячи до порушення їхньої діяльності. Можуть спостерігатися порушення й у роботі периферичних нервів. Гриби. Деякі отруйні гриби спричиняють тяжкі аритмії, цироз печінки та критичне зниження функціональної здатності нирок (через це може розвиватись уремія). Інколи спостерігається судомний синдром. Інсектициди. Швидко уражається центральна нервова система, розвивається недостатність багатьох органів. Мідь. Окрім ураження печінки, виникають ниркова недостатність, біль у животі та масивні кровотечі. Фосфор. Характерна риса отруєння фосфором — підвищення кровоточивості.

Якщо з'являються подібні симптоми, необхідно негайно звертатися до спеціаліста.

Як лікують цей стан

Для лікування отруєння можуть призначати сорбенти, промивання шлунку, навіть гемодіаліз, якщо стан пацієнта надто важкий. Крім цього, призначаються гепатопротектори.