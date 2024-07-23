«Добробут» безоплатно лікуватиме госпітальєрів у Центрі психічного здоровʼя

Міністерство охорони здоров’я повідомляє про майже 24 000 зареєстрованих випадків пацієнтів з ПТСР. З них виявлені у 2021 році – понад 3 000, у 2022 році – понад 6500, у 2023 році – понад 10700 тис і вже на початок 2024 року – понад 1700.

Це свідчить про тенденцію до зростання кількості людей, які потребують психологічної допомоги та реабілітації.

За даними дослідження, проведеного Gradus Research Company в липні 2023 року, серед поранених військовослужбовців психологічна допомога входить до пʼятірки найбільших потреб (33%). У майбутньому найбільше її потребуватимуть військові віком від 18 до 30 років (58%).

За результатами аудиту кадрового забезпечення ЗСУ, який провели в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я, зараз на 400–500 військовослужбовців працює лише один психолог.

Наприклад, в армії Ізраїлю встановлений норматив військових психологів та соціальних працівників з розрахунку один фахівець на 70-90 людей.

«Немає «залізних» людей, тим більше парамедиків, які бачать смерть та страждання поранених під час евакуацій. Переважна більшість екіпажів, що працюють із військовими «на нулі» – молодь від 18 до 30 років. Найчастіше виникають проблеми з прийняттям факту загибелі побратимів, з якими вони працювали пліч-о-пліч. Особливо важко, якщо близька людина гине на їхніх очах. Пережити такі моменти без допомоги фахівця майже нереально. Навантаження на психіку шалене, і перші ознаки розладів можна побачити вже за кілька днів: порушується режим сну, весь час мучать болісні спогади, людина звинувачує себе у тому, що просто вижила, а друг чи подруга загинули. Звідси агресія на себе та оточуючих, дуже часто зловживання алкоголем та суцільна замкнутість у собі», – розповідає Наталія Чихачова з позивним Синичка, координаторка програми лікування та реабілітації «Госпітальєрів».

«Враховуючи усі виклики, з якими українцям доводиться стикатись останні декілька років, напрям психічного здоровʼя є нині вкрай важливим. Ми розуміємо, що психологічний стан наших військових зараз потребує особливої уваги. На жаль, у держави немає ресурсу, щоб в повному обсязі забезпечити всіх у війську необхідними фахівцями з психічного здоровʼя. Тому ми як свідомий медичний бізнес вирішили допомогти і розпочинаємо співпрацю з «Госпітальєрами». Наша команда Центру психічного здоровʼя «Добробут» вже має досвід роботи з військовими, ветеранами та військовополоненими. Вірю, що наші лікарі допоможуть покращити стан наших парамедиків», – каже Вадим Шекман, генеральний директор медичної мережі «Добробут».