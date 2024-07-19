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Четверо з п'яти українців не мають доступу до всіх потрібних ліків через ціни – ВООЗ

Четверо з п'яти людей і домогосподарств не мають доступу до всіх потрібних ліків через зависокі ціни. Особливо це стосується літніх людей з хронічними захворюваннями.

Четверо з п'яти українців не мають доступу до всіх потрібних ліків через ціни – ВООЗ

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт.

“За нашими спостереженнями, загальний доступ до послуг покращується, але багато бар’єрів залишається. Наприклад, ціни. Тому нам необхідно знати, які медикаменти доступні, які з них дешевші, особливо для пацієнтів з хронічними захворюваннями, щоб справлятись з гіпертонією, діабетом та іншими, де після встановлення діагнозу лікування потрібне пожиттєво”, – сказав Хабіхт.

Ярно відзначив користь мобільних аптек, які почали діяти по Україні за ініціативи МОЗу: “Це дуже хороша ідея, бо через війну багато аптек в сільській місцевості закриті. Українці реагують на виклики, реагує система охорони здоров’я. Українці люблять винаходити способи, як подолати ту чи іншу проблему. Але якщо навіть ліки є, то не всі можуть їх купити через фінансові проблеми. Особливо люди похилого віку з хронічними захворюваннями”.

Він додав, що ВООЗ з партнерами надає ліки, якими пацієнтів забезпечують сімейні лікарі, але це тимчасове рішення, зазвичай як відповідь на гуманітарні потреби. І слід думати про те, як буде відбуватись відновлення, щоб забезпечувати необхідні послуги в майбутньому.

Раніше у ВООЗ заявляли, що найчастіше атаки РФ шкодили сімейній медицині, та найбільше ризикують зараз – працівники швидкої та медоранспорту.

Рівненщина стала восьмим регіоном,  який доєднався до запуску мобільних аптек. 

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