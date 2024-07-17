Медики працюють у межах гуманітарного проєкту Global Care Force, який працює в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

​Українські та американські лікарі у супроводі військових ГУР на Херсонщині

Пʼятеро американських лікарів разом із українськими колегами надали необхідну безкоштовну медичну допомогу 160 жителям і переселенцям у чотирьох важкодоступних деокупованих селах Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомило Головне управління розвідки, військовослужбовці якого забезпечили безпеку і супровід медиків.

Лікарі працювали два дні у межах гуманітарного проєкту Global Care Force, який діє в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Медики-волонтери зі США, Канади, Австралії та Нової Зеландії приїжджають у нашу державу і протягом двох тижнів надають медичну допомогу тисячам пацієнтів у різних регіонах.

Завідувачка амбулаторії – сімейний лікар в одному з сіл Херсонщини Ольга Попова зазначила, що хворі приходять на прийом до волонтерів, оскільки можуть отримати безкоштовну допомогу і медикаменти. Крім того, проєкт дозволяє значно зменшити навантаження на нечисельний медичний персонал прифронтових територій.