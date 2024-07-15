Рубан: щотижня у Києві реєструють 2-3 спалахи гострих кишкових інфекцій у закладах громадського харчування

Щотижня у Києві реєструють 2-3 спалахи гострих кишкових інфекцій у закладах громадського харчування.

Про це в коментарі LB.ua сказав начальник головного управління Держспоживслужби у місті Києві Олег Рубан.

За його словами, відвідувачі їли продукцію, яка неправильно зберігається і готується в таких спекотних умовах. При тому альтернативне джерело електроенергії є майже у всіх.

“Передостанній спалах, 17 людей, був викликаний норовірусом. Була також сальмонельозна інфекція”, – сказав Рубан.

За його словами, між “рівнем” закладу та ризиком отруєнь зв’язку нема: “Є зв’язок з відповідальністю адміністрації до своєї роботи. Ми стикаємось і з безвідповідальними фешенебельними рестораціями, і з дуже відповідальними малими точками”.

Коли у закладі фіксують спалах, він зачиняється мінімум на 10 діб, пояснює Рубан. За цей час встановлюють фактори передачі захворювання, продукти в закладі утилізовують, і також закладають штраф. Залежно від рівня порушень, це від 30 000 до 300 000 грн.

Після того, як заклад усуває проблему, йому дозволяють знову працювати. Очільник Держпродспоживслужби у столиці радить всім при отруєнні звертатися за меддопомогою.

Також, за його словами, отруєння на пікніках, наприклад, не фіксують. Але отримують “купу” скарг від мешканців щодо порушення терімнів та умов зберігання продуктів у супермаркетах. Там продають швидкопсувні продукти в холодильниках з температурою 15-20 градусів за Цельсієм, хоча мали б – при 6-8 градусах: “Це недопустимо в таких умовах”.