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Вступила в дію заборона на продаж е-сигарет та тютюнових виробів з ароматичними добавками та реклама про них

Відтепер в Україні не можна рекламувати електронні пристрої для куріння та продавати е-сигарети та рідини до них з ароматичними та смаковими добавками. 

Вступила в дію заборона на продаж е-сигарет та тютюнових виробів з ароматичними добавками та реклама про них
Фото: pixabay

Відповідні зміни вступили в дію 11 липня 2024 року за Законом №1978, повідомляє МОЗ.

Йдеться про заборону продажу тютюнових виробів з ароматичними добавками (це енергетичні добавки, вітаміни, кофеїн, таурин; добавки, які роблять викиди диму кольоровими), які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання тютюну. 

Щодо е-сигарет – забороняється продаж рідин із нікотином чи без, які містять смако-ароматичні добавки (зокрема, зі смаком фруктів, ментолу чи кофеїну). 

До 11 липня 2024 року такі речі могли продавати за умови, що їх виставили на продаж до 11 липня 2023 року.

Також з 11 липня забороняється обіг тютюнових виробів та електронних сигарет з медичними попередженнями споживачів, які не відповідають вимогам законодавства.

Окрім того, під забороною:

  • сигарети, у яких рівні викиду в диму однієї сигарети перевищують: нікотину – 1 міліграм, смоли – 10 міліграмів, монооксиду вуглецю – 10 міліграмів;

  • сигарети та тютюн для самокруток, що містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах (зокрема, фільтрі, папері, капсули яких містять тютюн або нікотин, або смако-ароматичні добавки);

  • тютюн для перорального вживання.

Ці норми антитютюнового законодавства засновані на рамковій конвенції ВООЗ щодо боротьби з тютюном та директиві 2014/40/ЄС, які передбачають обмеження на застосування в тютюновій індустрії маркетингових технологій, спрямованих на підвищення привабливості тютюнових виробів, стимулювання продажу та створення ілюзії меншої шкоди.

За останнім дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у світі налічується 1,25 мільярда повнолітніх споживачів тютюну: тобто приблизно кожний п’ятий дорослий курить, тоді як у 2000 році – кожен третій.

Щоб глобально знизити рівень тютюнопаління серед населення, 2003 року була створена рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (РКБТ ВООЗ). Україна ратифікувала її у 2006 році. 

Нагадаємо, що з квітня 2023 року відновлено контроль за дотриманням антитютюнового законодавства.

Підставами для проведення позапланових перевірок є також і звернення споживача до Держпродспоживслужби.

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