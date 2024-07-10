Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет

Чому він з’являється, чи можна йому якось запобігти і як його позбутися? Далі її пряма мова.

До того ж спека може провокувати головний біль, підтверджує LB.ua лікарка-неврологиня Олександра Щебет.

Спека в Україні посилюється . А через відключення світла та/або свідому економію електроенергії українцям регулярно доводиться обходитися без кондиціонерів.

Фото: pexels/mikael blomkvist

Чому болить голова у спеку

Головний біль може бути або симптомом перегріву чи теплового удару, або проявом основного головного болю, який уже був у людини.

Часто це:

головний біль напруги, серед симптомів — відчуття важкої голови, тисне в лобі, на потилицю, є відчуття, ніби шапку одягнули на голову;

або мігрень.

Як правило, вони погіршуються у спеку. Чому?

Основним фактором, що провокує головний біль, є зневоднення.

Втрата вологи разом з втратою основних електролітів — натрію, калію, магнію — призводить до біохімічних змін, які провокують головний біль.

Тому є золоте правило: починає боліти голова — випий склянку води. Якщо запиваєш таблетку — запий більшою кількістю води, не ковтком.

Фото: EPA/UPG

Може впливати й вологість, різка зміна атмосферного тиску. Є багато досліджень про те, що під час різкої зміни погоди в організмі дійсно відбуваються фізіологічні пертурбації і людина може відчувати ті чи інші речі.

Яскраве сонце теж провокує мігрень, як і яскраве світло загалом. Воно, як правило, є тригером не тільки у спеку, а загалом. Чому так відбувається, достеменно невідомо. Є кілька теорій. Одна з них — на зневодненні та втраті електролітів змінюється баланс нейромедіаторів у нейронах головного мозку.

Цікаве дослідження щойно вийшло в Університеті Огайо. Там вивчали людей з мігренню — хронічною або епізодичною. Попросили учасників вести щоденник головного болю протягом певного часу. І потім ці дані порівняли зі змінами погоди в регіоні. І виявилося: з кожним підвищенням температури на 10 градусів за Фаренгейтом (12 за Цельсієм) частота головного болю зростала на 6 %. Чому? Поки що не з’ясували.

Що робити, щоб зменшити симптоми головного болю в спеку

Є три золоті правила, що робити під час спеки:

Стежити за водним балансом; Відпочивати; Уникати перевантажень фізичних та емоційних.

Зрозуміло, що емоційних перевантажень нам не уникнути, але на інші умови ми можемо впливати.

На вулицю слід виходити, коли спека ще не на максимальних рівнях, тобто до 9:00 — 10:00, і після 18:00. Пересуватися бажано в затінку.

Є сенс носити на шиї зволожену хустинку. Зволоження, охолодження центральних судин полегшує ситуацію.

Фото: EPA/UPG Відвідувачі кафе охолоджуються під розпилювачем води в рекордну спеку в Лас-Вегасі, 7 липня 2024 р. Національна метеорологічна служба США повідомила, що 7 липня 2024 року в Лас-Вегасі був тепловий рекорд — 48,8 градуса за Цельсієм.

У Японії, наприклад, продають у супермаркетах спеціальні охолоджувальні обручі, які активуються лише під час спеки.

Також важливо пити. Що саме і як, досі точаться дискусії. Загалом медики кажуть, що достатньо просто пити воду.

Хоча є й рекомендації про воду з електролітами — калієм, натрієм, магнієм. Це, наприклад, відомий засіб при харчових отруєннях «Регідрон» чи спортивні суміші. Але без консультації лікаря я цього робити не раджу. Бо для деяких людей, зокрема із серцево-судинними захворюваннями, надлишок калію може бути небезпечним.

Відпочинок — це збереження максимального фізичного спокою в час найспекотнішої пори дня, що допомагає зберегти і фізичний ресурс, і не втрачати вологу.

Що прийняти, аби зменшити головний біль

Мають сенс звичайні препарати, як-от: ібупрофен і парацетамол. Адже у спеку біль виникає переважно як головний біль напруги.

Якщо це мігрень, то препарати тут має призначати лікар. Бо не кожен підійде.

Хронічний головний біль, а реакція на спеку може бути такою, — підстава обов’язково звернутися до лікаря, щоб підібрати профілактичне лікування.

Фото: EPA/UPG Учасник оркестру знепритомнів на спеці під час параду кінної гвардії в Лондоні, Великобританія, 10 червня 2023 року.

Як визначити, що біль уже хронічний

Якщо він турбує понад половину днів за останні три місяці або частіше ніж тричі на тиждень протягом цього періоду.

Коли потрібно терміново до лікаря

Якщо головний біль поєднаний з високою температурою тіла – більш ніж 38, є інші ознаки зневоднення, слід звернутися по невідкладну допомогу.

Це можуть бути ознаки теплового удару або перегріву. Особливо якщо на цьому фоні є сплутана свідомість чи порушення мовлення.