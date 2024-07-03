ВООЗ вперше в історії опублікувала рекомендації по відмові від куріння

Всесвітня організація охорони здоровʼя вперше випустила комплексний гайд щодо припинення куріння . Він включає підтримку від медиків щодо поведінкових змін, цифрові втручання i фармацевтичне лікування.

Гайдлайн фокусується на допомозі 750 млн курців, які хочуть кинути.

Рекомендації релевантні для всіх дорослих курців, які користуються цигарками, сигарами, пристроями для нагрівання тощо.

Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, шо цей гайд знамееує важливу віху у світовій боротьбі зі шкідливими продуктами.

За даними ВООЗ, понад 60% курців світу – загалом їх 1.25 млрд – хочуть кинути. А це понад 750 млн людей. 70% з них не мають доступу ефективної допомоги для того, щоб змогти кинути.

ВООЗ радить нікотинозамісну терапію, варениклін, бупропіон і цитизин як ефективні засоби для припинення куріння.

У 2023 році ВООЗ ініціювала процедуру прекваліфікації лікарських засобів проти розладів, спричинених вживанням тютюну, щоб покращити глобальний доступ до рекомендованих препаратів.

У квітні 2024 року нікотинова гумка та пластир Kenvue стали першими продуктами нікотинозамісної терапії, прекваліфікованими ВООЗ.

ВООЗ також рекомендує поведінкові втручання, включаючи короткі консультації медпрацівників (від 30 сек до 3 хв), які регулярно пропонують в медзакладах, поряд із більш інтенсивною поведінковою підтримкою (індивідуальне, групове або телефонне консультування) для зацікавлених.

В Україні сучасна настанова щодо допомоги з киданням куріння з‘явилась ще в 2017 році. Там теж є як рекомендовані тут препарати, так і поведінкова терапія та супровід.