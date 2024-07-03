Майже 40 жінок отримали у «Добробуті» безоплатне лікування безпліддя за державною програмою

За 3 місяці безоплатним лікуванням безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) у медичній мережі « Добробут » скористалися 36 пацієнток, з них 7 завагітніли.

«Добробут» надає безоплатні послуги з лікування безпліддя в рамках державної Програми медичних гарантій з 27 лютого 2024. Це перший великий контракт мережі з Національною службою здоров’я України.

Звернутися до «Добробуту» за безоплатним лікуванням можуть жінки до 40 років з встановленим діагнозом «Жіноче безпліддя» або «Чоловіче безпліддя» — у їхніх чоловіків.

Щоб отримати безоплатні послуги, потрібно записатися на первинну консультацію до лікаря-репродуктолога ММ «Добробут». Або мати електронне направлення від акушера-гінеколога іншого медичного закладу, де є спеціальний мультидисциплінарний консиліум.

За потреби пацієнтка може звернутися до «Добробуту» і щоб отримати електронне направлення, і щоби пройти мультидисциплінарний консиліум. Жінка має можливість пройти до двох безоплатних циклів лікування програмами ДРТ на рік.

«За понад три місяці дії програми безоплатного лікування безпліддя ми переконалися, що війна не позбавила українців бажання стати батьками. Щомісяця до нас на консультації звертаються до 100 первинних пацієнтів. Нам важливо бути дотичними до державної програми, спрямованої на подолання демографічної кризи, адже ми маємо для цього все необхідне – і досвідчених фахівців, і новітнє обладнання», — зазначила Світлана Шиянова, лідер напряму допоміжних репродуктивних технологій медичної мережі «Добробут».

Нагадаємо, з початку року послугою лікування безпліддя методом екстракорпорального запліднення у межах Програми медгарантій скористалися 255 жінок. З них 71 уже завагітніла.

Загалом, за Програмою медичних гарантій, на 2024 рік на цю послугу передбачили 1870 526 600 грн. Держава планує, що цих коштів вистачить на 30 000 циклів лікування безпліддя.

Така послуга у цьому році вперше включена у Програму медичних гарантій.