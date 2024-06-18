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«Добробут» за підтримки Райффайзен Банку безоплатно прооперує 10 українців, які втратили кінцівки

Команда хірургів-травматологів медичної мережі «Добробут» проведе 10 реконструктивно-пластичних операцій пацієнтам, які були поранені внаслідок бойових дій і потребують протезування.

«Добробут» за підтримки Райффайзен Банку безоплатно прооперує 10 українців, які втратили кінцівки
протезування
Фото: Добробут

Операції стали можливими завдяки фінансуванню у розмірі 550 000 гривень, яке отримав  благодійний фонд Dobrobut Foundation від Райффайзен Банку в рамках програми «Готові до протезування». 

За даними американського видання The Wall Street Journal, за понад 1,5 року повномасштабної війни близько 50 000 українців отримали інвалідність, втративши щонайменше одну з кінцівок.

У багатьох пацієнтів після ампутації формуються невроми (пухлини нерва), виростають остеофіти (кісткові виступи), болять рубці. Все це унеможливлює протезування і потребує додаткового оперативного втручання – реампутації або корекції культі.

«Важкі часи обʼєднують людей та створюють передумови для синергії багатьох компаній. Мені подобається думка, що компанія жива рівно настільки, наскільки вона корисна суспільству. Команда Dobrobut Foundation і я особисто щиро вдячні нашому стратегічному партнеру Райффайзен Банку за систематичну та критично необхідну для суспільства допомогу. Завдяки цій підтримці ми зможемо повернути до активного життя 10 українців. Такі результати дають нам силу не зупинятись  і робити все можливе задля перемоги!», — каже директор Dobrobut Foundation Дмитро Гроссу.

«В умовах війни кожен день стає випробуванням на міцність і стійкість для нашого суспільства. Перед зовнішньою загрозою немає іншого способу вистояти, як консолідувати ресурси задля забезпечення Перемоги. Співпраця Райффайзен Банку з «Добробутом» — це яскравий приклад того, як бізнес і медицина можуть спільно творити дива. Завдяки нашим спільним зусиллям ми можемо дарувати надію і нові можливості тим, хто втратив найбільше. Щиро вдячні команді «Добробут»за їхню відданість і професіоналізм», — зазначає заступниця голови правління Райффайзен Банку Оксана Шевченко.

Отримати хірургічну допомогу в рамках проєкту «Готові до протезування» можуть військові або цивільні, які втратили кінцівку внаслідок бойових дій. Щоби подати заявку на лікування, необхідно заповнити форму на сайті Dobrobut Foundation.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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