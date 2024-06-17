Дбати про себе, аби ділитися кров’ю: рік кампанії #Розквітай від ДонорUA

За рік кампанії #Розквітай ми залучили 40 000 нових донорів крові та провели 35 подій, учасники яких врятували до 3000 життів. Серед цих подій були виїзні донації крові, виставки, тематичні лекції. Кампанія охопила 10 міст: Київ, Дніпро, Тернопіль, Вінницю, Кропивницький, Білу Церкву, Житомир, Миколаїв, Львів та Рівне. Кампанія продовжуватиметься й надалі!

Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Чи на часі квітнути: як усе починалося

Сьогоднішня війна росії проти України — найбільш медійна серед усіх війн, які бачив світ. Самим українцям це дозволяє залучати допомогу — як усередині країни, так і з-за кордону. Але люди втомлюються від картин війни та розпачливих закликів — це сумно, це цинічно й несправедливо, але це правда. Недарма діячі культури наголошують, що для того, аби нас підтримували, ми маємо показувати свою цінність. «Діти під бомбами в усіх країнах виглядають однаково», — гірко констатує письменниця Оксана Забужко. Якщо ж показати світові, що Україна класна і чому, він не захоче її втрачати.

На жаль, схожим чином це працює і всередині української спільноти. Цивільні можуть свідомо або несвідомо відмежовуватися від реалій війни, прагнучи отримувати радість від життя тут і зараз, адже роки минають. Сфера донорства крові яскраво це ілюструє: на початку повномасштабного вторгнення люди вишиковувалися в черги, аби здати кров, але зараз реагують так само активно, лише коли росіяни обстрілюють цивільні об’єкти в їхніх містах. Якщо ж ситуація відносно спокійна, мало хто згадує, що фронту донорська кров потрібна постійно, а на випадок «прильоту» по місту слід мати запас, а не здавати кров, коли люди вже поранені. Тому регулярних донорів в Україні все ще замало, і донорська кров постійно в дефіциті.

Тож ми вирішили піти від зворотного, мотивуючи людей здавати кров системно, і акцентувати на тому, які переваги приносить донорство самим донорам. Так розпочалася кампанія #Розквітай. Зрештою, правило літака «спочатку вдягти кисневу маску на себе, а потім на дитину» недарма вже стало крилатим висловом. Аби допомагати іншим, слід мати на це ресурс, тобто дбати передусім про себе. І ця теза зараз актуальна, адже більшість свідомих українців займається громадською чи волонтерською діяльністю, і стикається з вигорянням. Донорство ж тут унікальне, адже ви не тільки ділитеся кров’ю, а й отримуєте користь натомість.

#Розквітай та оновлюйся, здаючи кров

Регулярні донації знижують ризик розвитку онкологічних та серцево-судинних захворювань. Коли ми здаємо кров, ми буквально оновлюємося, адже наш кістковий мозок починає активно виробляти нові клітини крові. Регулярні донори свідомо ставляться до свого здоров’я і ведуть відповідний спосіб життя, тож донорство приносить і пряму, і опосередковану користь. Окрім того, кожна донація — це безкоштовний аналіз крові, зокрема на ВІЛ.

Про це ми розповідаємо на лекціях у межах кампанії #Розквітай, залучаючи фахових медиків. Тема донорства все ще оточена страхами й міфами, і такі заходи допомагають їх спростувати. Люди дізнаються, що на донації неможливо нічим заразитися, що непритомніти під час процедури — виняток, а не постійне явище (і що цьому можна запобігти), і так далі. Була в цій програмі навіть лекція про безпечний сексі його неочевидний зв’язок із донорством.

Донорство як стиль життя

Ми часто уявляємо собі донорів як якихось особливих, «обраних» людей, та насамперед це про вибір. Справді, існує ряд протипоказань, але переважна більшість дорослих людей можуть здавати кров — потрібно лише наважитися. Це демонструє фотопроєкт #Побач, у якому зібрані 12 портретів донорів, доповнених їхніми історіями. Це геть різні люди, не знайомі між собою, які просто колись зробили вибір не бути осторонь. Виставка вже встигла об’їхати 6 міст.

Система крові з кожним роком еволюціонує. Вона все ще далека від ідеалу, оскільки ми отримали важкий для опрацювання радянський «спадок», але процес іде, і ДонорUA бере в цьому активну участь. Наприклад, ми показуємо, що здавати кров можна у ТРЦ, коворкінгах, мистецьких просторах чи офісах. В ході кампанії #Розквітай ми провели вже більше 20 виїзних донацій, де майже 1000 людей здали кров. Кожна така подія — яскраве свято зі смаколиками та подарунками, а кожна доза крові потенційно здатна врятувати до трьох життів.

Амбасадоркою кампанії стала співачка KOLA, яка доносить наші цінності молодій прогресивній аудиторії. А цього року до реалізації долучилися ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та Центром демократії та верховенства права, за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку.

Чи маємо ми право піклуватися про себе та якісно проводити час? Так, і без цього нас не вистачить надовго, аби допомагати іншим. Донорство працює в обидва кінці: це і жертовність, і користь для власного здоров’я, і спосіб наповнити своє життя позитивними емоціями. #Розквітай — це про силу, яка живе в нас і яку ми маємо підтримувати.