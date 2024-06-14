Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів

Ексзаступника міністра МОЗ та ще 10 лікарів затримали за підозрою у порушенні закону про трансплантацію органів людини.

Цим ексзаступником міністра виявився Михайло Загрійчук, повідомили LB.ua власні джерела.

Фото: МОЗ Михайло Загрійчук

Михайло Загрійчук був заступником міністерки Зоряни Скалецької. Зараз він працює заввідділом трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в Інституті серця, який очолює Борис Тодуров.

Його спільникам нібито є лікарі ДУ «Інститут серця МОЗ України», КП «Волинська обласна клінічна лікарня» та КНП «Центральна міська клінічна лікарня» міста Києва.

Їх звинувачують в організації схеми «незаконного вилучення анатомічних матеріалів у людей, які перебувають у безпорадному стані та іншій залежності від правопорушників, з метою їх подальшої трансплантації».

Відкрили кримінальне провадження за ч.1,2 ст.255, ч.5 ст.143, та ч.3 ст.362 Кримінального кодексу України – порушення порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Усім одинадцятьом медикам оголошено підозру.

За даними двох співрозмовників LB.ua, обізнаними зі справою, слідство підозрює, що група медиків продавала чергу на транплантацію, що були замішані і отримували кошти за махінації з чергою трансплант-координатори. Все це робили нібито заради того, щоб саме Інститут серця отримував органи для пересадок.

«Якщо черга посувається, це точно не безкоштовно для того, заради кого її посували», - каже співрозмовник, інше джерело говорить те саме. Тобто мова про втручання в ЄДІСТ, Єдину державну інформаційну систему трансплантації.

Обоє співрозмовників також кажуть про те, що слідчі довго вели цю справу, використовували технічні засоби для прослуховування.

«Ми не даємо ніяких коментарів, звертайтеся до правоохоронних органів», - сказали LB.ua у приймальній Бориса Тодурова і кинули слухавку.

Гучна справа і затримання стількох медиків призвело до того, що в Україні два тижні не проводять пересадки. Лікарі бояться, каже обізнаний співрозмовник, констатувати смерть.

LB.ua намагається з'ясувати деталі справи.