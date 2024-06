Прорив, який може зменшити ризик повернення раку – вчені створили сяючий барвник, який підсвічує ракові клітини

Фото: Professor Alastair Lamb/University of Oxford/PA

Також завдяки флюорисценту, який підсвічує крихітні ракові тканини, невидимі оку, може знизитися ризик повернення раку в пацієнтів.

Про це пише The Guardian. Деталі прориву опублікували в понеділок, 10 червня, в European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging.

За словами фахівців, це прорив, який може зменшити ризик повернення раку. При цьому такий спосіб дозволяє помилково не вирізати здорові тканини. Тобто буде потенційно менше побічних ефектів після операції.

Техніку розробили вчені та хірурги Оксфордського університету у співпраці з Каліфорнійською біотех-компанією ImaginAb Inc. Профінансував розробку британський Cancer Research.

«Ми даємо хірургу другу пару очей, щоб бачити, де є ракові клітини і чи вони поширилися, – каже професор університету Фредді Хемді. – За допомогою цієї техніки ми можемо видалити весь рак, включно з клітинами, які поширилися за межі пухлини, що може дати їм шанс повернутися пізніше».

У першому дослідженні такого роду 23 чоловікам з раком передміхурової залози вводили маркерний барвник перед операцією з видалення простати. Флуоресцентний барвник виділив ракові клітини та місця, де вони поширилися в інші тканини, такі як таз і лімфатичні вузли.

Фахівці використали спеціальну систему візуалізації, щоб освітлити простату та прилеглі регіони, змусивши клітини раку простати світитися.

«Це вперше нам вдалося побачити такі дрібні деталі раку передміхурової залози в режимі реального часу під час операції, — сказав Хемді. – Це також дозволяє нам зберегти якомога більше здорових структур навколо простати, щоб зменшити непотрібні побічні ефекти, що змінюють життя, такі як нетримання сечі та еректильна дисфункція».

Якщо максимально спростити пояснення, це працює так. Барвник поєднується з націлюючою молекулою IR800-IAB2M. Вони приєднуються до білка PSMA на поверхні клітин раку простати.

Хоча методика випробувана на пацієнтів з раком передміхурової залози, експерти сподіваються, що барвник можна буде використовувати для лікування інших типів раку через заміну білка, за допомогою якого він кріпиться до ракових клітин.

«Хірургія може ефективно вилікувати рак, якщо його видалити на ранній стадії. Але на цих ранніх стадіях практично неможливо визначити на око, які види раку поширилися локально, а які ні», – пояснює доктор Ієн Фоулкс, виконавчий директор з досліджень та інновацій Cancer Research UK.

Тепер потрібні подальші випробування на більших групах пацієнтів, але комбінований маркерний барвник і система візуалізації можуть «фундаментально змінити» те, як ми лікуємо рак у майбутньому, уточнив Фоулкс.