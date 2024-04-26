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Грошей на лікування в онкоцентрах достатньо включно з ліками, але досі є вимагання – НСЗУ

Фінансові залишки на рахунках онкоцентрів показують, що грошей від держави у них достатньо, аби лікувати людей, включно з ліками. 

Грошей на лікування в онкоцентрах достатньо включно з ліками, але досі є вимагання – НСЗУ
Фото: EPA/UPG

Але при цьому досі є скарги від пацієнтів на вимагання коштів.

Про це сказала Голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак під час зустрічі з керівниками онкологічних центрів, повідомляє НСЗУ.

У 2024 році НСЗУ вже оплатила законтрактованим онкоцентрам понад 803 млн грн за хіміотерапевтичне лікування та супровід, 658 млн – за радіологічне лікування, 425 млн – за лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань, сказала очільниця НСЗУ. 

Запланований бюджет на лікування онкозахворювань за Програмою медичних гарантій у 2024 році – понад 6,3 млрд грн. Ще понад 682 млн грн виділили на ранню діагностику новоутворень.

«Тож не можна говорити, ніби держава щось недоплачує. Фінансові залишки на рахунках свідчать про те, що тарифи на лікування онкології є достатніми, аби покрити весь обсяг лікування людини включно з ліками», – заявила Гусак.

І додала, що попри вчасні оплати, практично щодня НСЗУ отримує скарги від пацієнтів та пацієнтських організацій на те, що лікарі пишуть списки ліків, які треба придбати за власний кошт, кажуть, нібито КТ з контрастуванням не покривається Програмою медичних гарантій, беруть гроші за гістологічний аналіз та рентген.

Тобто кошти від держави не доходять до пацієнтів. 

«Жоден онкоцентр на сьогодні не є фінансово неспроможним, – каже Гусак. – Чому кошти лежать на рахунках, а не йдуть на потреби пацієнтів? Чому на закупівлю лікарських засобів, відповідно до договорів з НСЗУ, в окремих закладах витрачається лише 6-7% від бюджету? А пацієнти платять за інструментальну діагностику, ліки та аналізи».

Нагадаємо, перші два тижні роботи представників пацієнтів у п'яти пілотних медзакладах України показали, що наразі найбільше питань виникає щодо Національного інституту раку.

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