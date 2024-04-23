Надлишок цукру не робить дітей гіперактивними – пояснення вчених

Коли моїй доньці було 2,2 роки, я вперше купила їй шоколадного Санту на Миколая. Думала, трішки з’їсть і віддасть, бо ж не звикла до солодкого, стараємось уникати. Дитина з‘їла всього і потім її «ковбасило» до першої ночі енергією.

Я думала, що тут зв’язок очевидний і гіперактивність така була саме через високий стрибок цукру. Так само думають багато батьків, але науковці мають інші пояснення, пише Washington Post.

«Те, що цукор спричинює гіперактивність – міф», – каже почесний професор з педіатрії розвитку та поведінки в Центрі наук про здоров’я Університету Оклахоми Марк Волрайх.

У 1990-х роках Волрайх провів дослідження, які спростували уявлення про те, що цукор викликає синдром дефіциту уваги/гіперактивності у дітей.

Це включало подвійне сліпе рандомізоване контрольоване дослідження, яке виявило, що ні цукор, ні штучний підсолоджувач аспартам не впливають на поведінку чи когнітивні функції дітей, батьки яких вважали їх «чутливими до цукру», порівняно з дітьми з «нормальною» поведінкою, навіть коли споживання цукру перевищував типові для дитини рівні.

Центри контролю хвороб та профілактики у США також кажуть, що цукор не робить дітей гіперактивними.

Центри кажуть, що не підтримують популярну думку щодо того, що надмірне споживання цукру викликає гіперактивність чи синдром дефіциту уваги. Так само як телевізор, батьківство, соціальні та довколишні фактори на кшталт бідності чи хаосу в родині.

Чому ж тоді досі існує це уявлення?

Ймовірно, що діти схильні бути надміру захопленими під час певних подій – днів народжень, наприклад. Тоді у меню є страви з високим вмістом цукру на кшталт торта, морозива тощо,

Також діти схильні отримувати багато солодощів під час свят, коли навколо є інші речі, через які вони стають активнішими, каже Волрайх. Тому здається, що цукор викликає таку поведінку. Та це не так.

Та це не означає, що діти можуть їсти тепер стільки цукру, скільки влізе.

Професор з харчування та профілактичної медицини Донаотд Генсрад з Клінічного коледжу клініки Mayo каже, що солодке дає додаткові калорії та збільшує вагу, ведучи до ожиріння і можливої хвороби серця в майбутньому. А ще викликає карієс, не має поживних речовин і витісняє з раціону продукти, які їх містять.

Нагадаємо, що в Україні більшає дітей, хворих на кашлюк. За два місяці 2024 року у МОЗ зареєстрували вже 515 випадків кашлюку в Україні, тоді як минулоріч за цей же період реєстрували тільки 27.