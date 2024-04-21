Зеленський: "Завдяки підтримці США ми матимемо шанс на перемогу"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що схвалений напередодні Палатою представників пакет допомоги Україні слід наповнити далекобійною зброєю та засобами протиповітряної оборони.

Про це він сказав у інтерв’ю на NBC News.

"Це й артилерія, і стратегічна далекобійна зброя, ATACMS – це все важливо, щоб не втрачати людей на фронті. Тому що ми їх втрачаємо через те, що у нас немає відповідної далекобійної зброї. Нам потрібно це і ППО. Це наші пріоритети зараз", – сказав глава держави.

Також він наголосив, що завдяки цій підтримці в України буде шанс на перемогу.

"Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, тому нам дійсно потрібно мати системи озброєння", – додав Зеленський.

Тому зараз Україна чекає на позитивне рішення Сенату й сподівається, що зможе одержати допомогу без затримок.

Президент також прокоментував нещодавні повідомлення про те, що експрезидент США Дональд Трамп у разі обрання тиснутиме на Україну, щоб вона віддала частину території Росії в обмін на припинення війни. Президент України заявив, що не вірить чуткам і сумнівається у тому, що Путін коли-небудь погодиться на таке врегулювання та буде дотримуватися його.

"Стратегія припинення війни має базуватися не на словах Путіна чи інших людей з його оточення, а на чомусь дуже конкретному, чомусь дуже відчутному в Україні, незалежній та демократичній", – зазначив Зеленський.