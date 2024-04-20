7 найпоширеніших дитячих хвороб очей: як уберегти зір дитини

Загалом, за два роки повномасштабного вторгнення стан здоровʼя очей українських дітей суттєво погіршився, оскільки вони змушені проводити багато часу в недостатньо освітлених бомбосховищах. І головний тригер погіршення зору – сильний стрес, оскільки він впливає на імунну та нервову системи.

Практично кожна дитина, яка нині приходить до мене на прийом, скаржиться на біль в очах. У більшості випадків основні причини – тривале сидіння перед екранами ґаджетів та відсутність активних прогулянок. Суттєво збільшилась кількість захворювань хронічного конʼюктивіту, який часто дає рецидив. Бувають дні, коли приймаю 5-6 дітей поспіль із конʼюнктивітом. Раніше це було рідкістю.

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Найпоширеніші діагнози

Міопія, або короткозорість

Найпоширеніше захворювання очей у дітей зазвичай виникає через брак денного світла. Ось чому прогулянки на свіжому повітрі такі важливі.

Якщо у дитини все ж виявили короткозорість, лікар прописує окуляри, мʼякі контактні лінзи або обирає сучасний метод корекції зору – ортокератологію.

Це безопераційний метод лікування короткозорості за допомогою жорстких газопроникних нічних лінз для тимчасової зміни оптичної сили ока.

Цей метод зазвичай призначають дітям від 6 років із міопією від 0.5 до 6 діоптрій. Якщо ж йдеться про короткозорість з астигматизмом – до -1.75.

Як працюють нічні лінзи? Під час сну вони змінюють передню поверхню ока та кривизну рогівки. Вже через декілька тижнів використання зір вирівнюється до 100%, і дитина може комфортно почувати себе впродовж всього дня без використання окулярів та контактних лінз.

Завдяки цьому методу лікування зупиняємо прогресування хвороби. Нічні лінзи пропускають кисень на противагу від звичайних. В процесі сну око дихає і поверхня рогівки не стирається.

Спазм акомодації або перевтома мʼязів ока

Часто є у школярів через надмірні зорові навантаження та недостатнє освітлення. У результаті дитині стає важко кліпати, зʼявляються сильний біль та відчуття втоми в очах. Якщо не зняти такі спазми, це може стати причиною виникнення короткозорості.

Конʼюктивіт

У воєнний час імунна система особливо страждає через постійні стреси. Це призвело до збільшення захворюваності на хронічні конʼюктивіти. Крім того, що діти часто користуються гаджетами, вони проводять багато часу в бомбосховищах, де сире повітря та погане освітлення. Такі умови сильно перевтомлюють око, дитину починають турбувати головні болі, і зʼявляється хронічний конʼюктивіт.

Амбліопія або “ледаче око”

Основний симптом – погіршення зору одного ока. При цьому інше може бачити на 100%. Причина криється у відсутності імпульсів: головний мозок не сприймає зображення, що надходить від слабкого ока.

Часто амбліопія у дітей протікає безсимптомно. Малюкам важко зрозуміти, що зір правим і лівим оком у них відрізняється. Тому якщо батьки помітили, що дитина заплющує одне око або дивиться скоса, необхідно відразу звернутися до лікаря.

Сухість ока

Існує поширений міф, що ця хвороба частіше трапляється у людей після 40 років. Але за останній час вона суттєво помолодшала. Через постійну концентрацію на екрані телефона чи планшета ми перестаємо кліпати, ліпідний шар ока не поновлюється, око пересихає і йому стає важко дихати.

Часто батьки приходять зі скаргами, що у дитини в очах “наче піску насипали”.

Головне в таких випадках – зволожувати повітря. Можна поставити вдома зволожувач або ж часто провітрювати приміщення для циркуляції кисню. Також при сухості ока допоможуть зволожуючі краплі.

Гіперметропія або далекозорість

Прийнято вважати, що далекозорість – це коли людина добре бачить вдалину і добре зблизька. Насправді це не так. При далекозорості дітям важко сфокусуватись на предметах, які близько. Тому якщо ви помітили, що малюк підносить книгу близько до очей, щоб роздивитись картинку, краще звернутись до лікаря.

Астигматизм

Це коли дитина бачить все навколо під певним кутом. Іноді вчителі помічають, що у школяра під час письма рядочки сповзають вниз чи вверх. Це може бути однією з ознак астигматизму, тому дитині слід перевірити зір.

Враховуючи, що астигматизм не лікується, важливо зупинити його прогресування. При такому діагнозі дітям призначають спеціальні окуляри або лінзи.

Як зменшити ризик погіршення зору

Більшість проблем із зором можна виявити лише під час профілактичного планового огляду, який потрібно проходити хоча б раз на рік.

Діти, особливо у маленькому віці, рідко скаржаться на порушення зору, оскільки їм важко ідентифікувати, що щось не так.

Батьки самостійно можуть звернути увагу на те, чи дитина мружиться, пильно придивляється або дивиться скоса.

Якщо у батьків є проблеми з зором – їхній дитині обовʼязково потрібно ходити на планові огляди з раннього віку.

Загалом, до дитячого офтальмолога рекомендують приходити з 1 року.

Існує низка базових порад, через недотримання яких наш зір страждає. Насамперед важливо робити регулярні короткі перерви під час навчання.

Нехай дитина між уроками відкладає ґаджети і дає очам відпочити.

Бажано виходити хоча б на балкон, щоб переключити погляд на віддалені обʼєкти і дати очам подихати свіжим повітрям.

У період навчання за комп’ютером можна використовувати захисні окуляри. На них є додаткове покриття, яке допомагає знизити навантаження на очі.

Не забувати про гарне освітлення. Коли дитина ввечері сидить перед екраном, в кімнаті має бути увімкнене світло, щоб мʼязи ока перебували в спокої і не напружувалися.

Також для здоровʼя організму, зокрема й очей, необхідний здоровий сон, збалансоване харчування та вітаміни. Включіть до раціону горіхи, рибу, яблука, груші, моркву та ягоди.