«Бактерії розуміють, що стрес — це слабкість», — професор Віктор Досенко пояснює про імунітет у війну

Професор-патофізіолог Віктор Досенко в інтерв’ю LB.ua пояснює, як стрес впливає на імунітет, чи в усіх українців зараз хронічний стрес і чи допоможуть захистити імунну систему додаткові вітаміни.

Ішемічна хвороба серця, виразка шлунка, діабет, артеріальна гіпертензія, дегенеративна хвороба дисків (остеохондроз по-народному), неврологічні захворювання, інфаркти й інсульти — усі ці захворювання в Україні ростуть.

Такі тренди серед найпоширеніших діагнозів, що їх установлювали сімейні лікарі України впродовж 2021—2023 років, показує електронна система охорони здоров’я. Ці дані LB.ua отримав у відповідь на запит до Національної служби здоров’я.

Чи справді українці більше хворіють, бо стресують, живучи під ракетами? Як стрес пов’язаний з імунітетом і чи допоможуть тут якось вітаміни? Про це LB.ua поговорив з професором-патофізіологом, керівником відділу розвитку та інновацій CSD Lab Віктором Досенком. Далі поредагована й скорочена для зручності його пряма мова.

Фото: Данило Павлов//theukrainians.org Віктор Досенко

Три виклики імунної системи

Виклик перший. Народження

Ми мали б гинути просто під час народження. Адже навколо величезна кількість мікробів, які хочуть нами поживитися. Людина — хороше поживне середовище. Чому тоді ми не гинемо?

Новонароджене дитя передусім захищається мікробами матері. До моменту вагітності піхва жінки — інкубатор для лактобацил. Там їх величезна концентрація.

За години пологів тіло дитини, проходячи назовні, заселяється лактобацилами. Це надзвичайно важливий момент для формування імунітету на все життя. Це доведено. Як і те, що є зв’язок між вищою схильністю до певних захворювань і кесаревим розтином, коли дитина не проходила класичним шляхом.

Природа все продумала. Народження — перший виклик для імунної системи дитини. Вона мусить зрозуміти й вивчити, шо є хороші «чужинці», і погані.

Хороші мікроби повинні жити на нас і в нас, щоб там не заселилися погані. Імунній системі слід навчитися не вбивати хороших чужих. Це називається толерантністю.

Фото: unsplash/ Christian Bowen

Уміння відрізняти надзвичайно складне для імунної системи новонародженого, який своєю душею формує ці взаємодії на все життя. Чому я кажу про душу? Бо в нас є тимус. У прямому перекладі з грецької означає «душа», чомусь українською її переклали як вилочкову залозу.

Коли давні греки робили розтини, бачили за грудиною великий орган і думали, що саме там «душа» болить. Оце «душа» імунної системи

У тимусі живуть Т-лімфоцити. Тобто «душевні» лімфоцити. Бо в тимусі вони проходять навчання. Від ембріонального періоду й упродовж життя. Там дуже жорстке навчання. 90 % лімфоцитів не закінчують його й там само помирають — тимус знищує їх.

Така собі душогубка для лімфоцити, які не вивчили свого призначення — передусім розрізняти своє / чуже і чуже хороше / чуже погане. Не вивчив Т-лімфоцит уроку — тимус знищив його.

Виклик другий — вагітність у жінок

Тут імунітет робить надзвичайно дивну річ — допускає наявність у тілі половини чужорідної (батьківської) генетичної інформації.

Саме імунна система через спеціальні супресорні клітини каже: не вбиваємо ембріон, він наш. Вона знову формує тут толерантність — допускає на довгі місяці в тілі кілограми чужорідної тканини.

Фото: Anastasiia Chepinska/Unsplash

Виклик третій — онкологічні хвороби

Онкологічні захворювання рано чи пізно виникнуть у кожного, просто не всі доживуть до появи свого раку. Пухлина активно використовує механізм формування толерантності, імітуючи, ніби вона — ембріон.

Пережити ці три виклики — бути здоровим на довгі роки. І тут з'являється стрес.

Мікроби вміють визначати в нас стрес

Певні мікроби вміють визначати рівень наших гормонів стресу, а саме адреналіну. Існують рецептори для адреналіну на наших клітинах, а є рецептори адреналіну на бактеріях, так звані кворум-рецептори. Вони визначають, чи на всіх вистачить їжі. І оці бактерійні рецептори активуються нашим адреналіном. У результаті бактерії отримують стимул для поділу, рухливості, інвазії (проникнення).

Вони розуміють, що стрес — це слабкість. І хочуть поживитися тілом, що нервує. Стрес пригнічує імунітет одразу на всіх стадіях. Що гострий стрес, що хронічний.

Стрес — це реакція на те, що може тебе вбити. Просто зараз. Імунні клітини не будуть шукати пухлинні, коли просто зараз є ризик померти. Тіло має думати, як вижити, тому гормони стресу, особливо кортизол, кажуть імунітету: зараз не до тебе.

Кортизол — потужний імуносупресант. Він примушує лімфоцити помирати. Провокує їхнє самогубство. Під впливом кортизолу таких імунних клітин стає менше. І тимус аж фізично зменшується.

Ми проводили досліди. Брали щура, клали в пенал на чотири години щодня. Там був кисень, але це закритий простір. Три дні такого стресу — і в щурів фізично зменшувався тимус, збільшувалася кора наднирників і виникали виразкові ураження шлунково-кишкового тракту. Це класична тріада Сельє, про яку треба нагадувати людям, бо стрес з подачі психологів втрачає своє первинне значення — що це матеріальний процес.

Також під час стресу точно меншає так званих природжених убивць. NK-клітин. А це наш захист від усіх вірусних інфекцій і пухлинних клітин. Що буде далі, якщо їхня кількість скорочуватиметься? Організм стане вразливим до будь-якої вірусної інфекції та пухлини, у яких більше шансів розвинутися, бо імунітет вчасно не розпізнає їх. Куди ці NK-клітини ділися? Їх убив кортизол.

Фото: EPA/UPG

У вас стрес — виганяйте його рухом

Такі самі результати будуть і для гострого, і для хронічного стресу. Гострий стрес існує для того, щоб вижити тут і зараз, якщо щось відбулося. Якщо ти вижив і правильно відреагував на цей стрес, тобто активною, фізичною роботою м'язів, то отримаєш користь зі стресорної реакції. Нас природа, еволюція 100 мільйонів років учила саме так фізично реагувати на загрози.

Якщо не випустити стрес через м’язи, потом, через фізичні дії, то вся мобілізація організму (тобто потужні регулятори, адреналін, кортизол разом ще з багатьма гормонами) зашкодить.

Головне — саме через фізичне навантаження ми отримуємо гормони задоволення, які пережитий жах перетворюють на «яка ти молодчинка!».

Після правильно відреагованого стресу організм виділяє ендогенні опіоїди: ендорфіни, ендогенні канабіноїди й іризин. Продукує їх саме під час інтенсивного фізичного навантаження. Тому ми себе так круто почуваємо опісля. Це також знімає всі наслідки й мотивує на наступне відбиття атаки. Не отримуючи винагороди, одержуємо психічну травму від власної реакції на надзвичайні події.

Фото: citygym.com.ua Відвідувачка одного спортзалу Києва.

А якщо стрес триває довго?

Тоді довго триває пригнічення імунної системи. Ще більше зменшується тимус, ще більше потовщується кора наднирників. Хронічний стрес сприяє всім хронічним захворюванням без винятку.

Чи всі українці живуть у хронічному стресі через два роки повномасштабної війни? А хто сказав, що в усіх стрес? Це треба вивчати й перевіряти.

Є психологічні методи детекції хронічного стресу. Це психологічні опитування або біомаркери стресу, які можна виміряти у крові. Ми впровадили таку систему в CSD Lab — зібрали сім найінформативніших тестів, тож тепер можна отримати об'єктивну інформацію про хронічний стрес.

Але хронічний стрес точно не в усіх.

Якщо ви за два роки не захворіли, умовно, навіть на грип, навряд чи можна казати, що у вас хронічний стрес. Ми, люди, як і інші тварини, маємо механізми адаптації.

Чи відчуватимуть стрес миші, якщо просто на їхній клітці буде жити кіт? Коли тільки-но поселиться — так. А якщо два дні, три, тижні? Місяць перебування в одному приміщенні з котом, який хотів би з'їсти, але не дістає, — і в мишей уже немає на нього стресу. Вони призвичаюються, і ми призвичаюємося.

Фото: EPA/UPG Мешканці Бородянки після деокупації.

Хочу все ж якось допомогти імунітету. Його можна покращити медом, лимоном, вітамінами з аптеки?

Коли хочуть просто так посилити чи послабити імунітет, це дуже ризиковано. Без наявності захворювань це погана ідея. Бо ми маємо справу з внутрішньою армією. Т-лімфоцити — це серйозні поліціянти, які контролюють порядок в організмі й убивають усе, що вважають загрозою. Саме знищують. І намагання змінити якось імунітет без медичних показів може знищити тонкий баланс між тим, що імунній треба знищити, і тим, хто їй потрібен.

Вітаміни, мультивітаміни особливо, є в п'ятірці найбільш алергенних препаратів. Вони випереджають навіть антибіотики. Алергія — це інша робота імунної системи, яка покликана підтримувати антигенний гомеостаз, щоб усе було на своїх місцях.

Вам потрібні алергічні реакції? Приймайте вітаміни наліво й направо, без призначення лікаря.

Якщо виросли, живі — не рухайте імунну систему. Не треба. Вона вже прекрасна. Вас досі не вбив ніякий паразит чи мікроб, і вона сама себе й вас ще не зруйнувала.

Ви хочете, щоб вона таки почала руйнувати себе? Чи перестала шукати пухлинні клітини, які постійно в тілі з’являються? Чи припинила захищати нас від поганих мікробів?

Імунорегуляторні препарати чи імуностимулятори в нас на кожному кроці рекламують, але у світі вони мають інше розуміння. Це потужні речовини, які використовують для лікування імунодефіцитів. Тобто це медично контрольовано й дозовано.

Люди так багато дізналися про імунітет, що в Україні розвинувся колосальний бізнес з проведення імунологічних досліджень. Багато хто хоче собі імунограму. А що там у нас із Т-лімфоцитами, а скільки імуноглобулінів А, скільки G і так далі.

І приходять уже із цим аналізом до лікарів. Адекватні лікарі знають, що імунографія — для пацієнта. Вона лікарю насправді нічого не каже. Імунограму проводять для діагностики імунодефіцитів, важких порушень імунної системи.

Фото: Данило Павлов//theukrainians.org Віктор Досенко

Коли різні статті в мережі радять їсти якісь продукти для імунітету: лимони, авокадо тощо, — вони і лукавлять, і ні. Усі ці речовини з тими самими вітамінними комплексами матимуть рослинне походження. Нічого тваринного. І це рослинне походження, вживання рослинної їжі, буде підкріплювати наш мікробіом. Бо наші правильні мікроорганізми, які мають існувати разом з нами, повинні мати целюлозу, вони всі бродильні й перетравлюють її. І дуже дякують нам за неї. Тому будь-яка рослинна їжа буде корисною нашому імунітету.

Правильні мікроорганізми, які мають жити в нашому кишківнику, виділяють речовини, які впливають на імунну систему навколо них. Тобто кишківник — це один із центральних органів імунної системи. Тимус зменшується з віком, а кишківник залишається. І навколо нього є купа асоційованої з кишківником лімфоїдної тканини, там, де весь нас вчаться лімфоцити. І вони після контакту з мікробами можуть вийти і служити організму в активнішому стані, а можуть вийти з більш поміркованими лімфоцитами. Одну з таких популяцій назвали Т-регуляторними клітинами – Т-reg. Вони імуносупресори. Тобто зменшують ймовірність автоімунної агресії до будь-якого іншого органа.

Еволюційна дієта для примата — 95 % рослинної їжі, 5 % будь-якої тваринної. Порушуєте це правило — будете хворіти.

Без варіантів, ви порушуєте еволюційні закони, вони впливовіші, ніж усі закони, написані у світі.

А взагалі, хочете науково доведених порад? (Сміється.) Ковтайте сперму, щоб не було прееклампсії (ускладнення вагітності, коли підвищується артеріальний тиск, зазнають ураження нирки й виникають набряки). Це як альтернатива імунорегуляторним препаратам, які дійсно працюють.

Нагадаємо, що Віктор Досенко також пояснив: чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати. Тим паче, коли дані опитування 2023 року показують, що більшість українців кажуть, що відчувають дуже високий або високий рівень стресу.