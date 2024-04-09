Вітрянка дала ускладнення аж до загрози загибелі легень: львівські хірурги врятували 8-річну дівчинку

Львівські хірурги врятували 8-річну дівчинку, яка внаслідок вітрянки отримала ускладнення, опинилась у реанімації і могла загинути від бактеріального ураження всього організму.

Про це повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

Наприкінці грудня другокласниця Маргарита захворіла на вітряну віспу. Окрім висипу, мала високу температуру.

За тиждень дитині стало ще гірше: з’явився кашель, задишка. Мама Маргарити перелякалася і викликала швидку. Дитина опинилась у реанімації інфекційної лікарні на Хмельниччині.

За словами медиків, через вітрянку організм ослаб і дівчина захворіла на пневмонію.

Маргариту лікували, та пневмонія не не піддавалась препаратам, виникли ускладнення. Тож її скерували до Львова.

Фахівці Дитячої Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова дообстежили дівчинку: провели їй бронхоскопію, КТ та рентген. І встановили діагноз: бактеріальна деструкція та ателектаз правої легені, правобічний піопневмоторакс і функціонуюча легенево-плевральна нориця.

Це означає, що права легеня дитини була оповита гноєм. Там навіть прогнив утвір, через який гній та повітря потрапляли у плевральну порожнину.

“Плевральна порожнина – це так звана коробка, у якій знаходяться наші легені. Не можна допускати того, щоби туди потрапляло повітря, гній тим паче. Через те, що в Маргаритки у плевральній порожнині був і гній, і повітря, права легеня вже не могла нормально функціонувати. Орган не стискався і не розправлявся при диханні, як би це мало бути в нормі”, –розповідає завідувач хірургічним відділенням Лікарні Святого Миколая Денис Конопліцький.

Такий стан – загрозливий для життя, і потребує термінової операції. Без нього права легеня могла загинути. Бактеріальний процес міг поширитися і на всі інші життєво важливі органи і тоді б вони відмовили, що призвело б до смерті.

Оперували спеціалісти мініінвазивно. Тобто через три проколи по 5 мм хірурги виконали торакоскопію: очистили легеню та плевральну порожнину від гною настільки, наскільки це було можливо. Тиск знизився і легеня розправилась. Далі їм важливо було, аби прогнилий утвір затягнувся. Тож медики встановили дренаж, і так продовжили відсмоктувати гній та звільняти легеню.

Це спрацювало: гній повністю вийшов, а утвір затягнувся. Легені дівчинки вже нормально працюють і вона може повноцінно дихати.

Дитину вже виписали додому здоровою.

Нагадаємо, що в Україні уже близько року є проблеми з доступом до вакцини проти вітряної віспи. Вона не входить у перелік обов'язкових, які закуповує держава. Належить до рекомендованих, тобто її можна купити приватно за власні кошти. Та є проблеми з поставками.

Виробник пояснює, що постачання тимчасово припинили «внаслідок оновлення компанією GSK довгострокової стратегії випуску вакцин, що містять вітряну віспу, відповідно до місцевих вимог». Тобто до вимог влади країн ЄС, на чиїх територіях виробляють ці вакцини. І прогнозує нову поставу у другому півріччі 2024 року.



