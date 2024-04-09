«Драстуйте, а у нас щось животик болить!» — так починається напівжартівливе відео відділення анестезіології Охматдиту, яке в Instagram набрало понад 1,5 млн переглядів. LB.ua розповідає, як і навіщо ці популярні відео з мемними котиками робить одна ініціативна лікарка-інтерн.

Величезна дитяча лікарня «Охматдит» у Києві продовжує працювати, незважаючи на всі загрози.

Залишається там і молода лікарка-інтерн, дитяча хірургиня Олена Говорова. На початку повномасштабного вторгнення вона працювала у відділенні анестезіології, персонал котрого налічує близько 80 людей.

Фото: фото з її домашнього архіву Лікарка-інтерн Охматдиту Олена Говорова

«Анестезіологи виконували велику роль, а люди навіть не знали, чим вони займаються», — згадує Олена.

Так у неї виникла ідея зробити сторінку для відділення.

Саме Олена придумала й змонтувала перші відео з котиками: «Їхня ціль — донести в легкій формі людям якісь речі, які для нас є стандартними. Наприклад, які питання ставлять анестезіологи, які питання про передопераційну підготовку. Зазвичай зараз люди не читають такого в постах, бо бачать багато тексту. Тож нам треба заволодіти увагою за перші декілька секунд. Для цього найбільше підходять відео з мемними котиками».

До того ж, каже, розповідаючи історії з життя, можна донести важливі медичні істини до дітей, які дивляться рилси в соцмережах, до підлітків і до молодих батьків:

«Вони дивляться ці відео й уже морально готові до наших питань, не кажуть: нашо ви це питаєте, а ми це вже комусь розповідали, а це наша особиста інформація тощо. Краще підготовлені після роликів, знають, що не можна їсти, пити перед операцією».

Ситуації у відео з котиками реальні?

Усі відео з котиками засновані на реальних подіях. Це звичайні чергування медиків, зібрані в образи котиків.

«Єдине, що десь є трішки перебільшення, художнього домислу, але загалом у цих відео всі питання, які ставлять батьки, а всі клінічні кейси були на практиці», — розповідає Олена.

Лікарі розповідають їй свої історії, Олена має певний досвід.

Наприклад, одне з найпопулярніших відео — поза 1,5 млн переглядів — з котиком, який проковтнув змію.

Його Олена зробила й змонтувала через гучний клінічний випадок. В Охматдит потрапила дитина, яка проковтнула 20 магнітів. І багато людей просили описати цей кейс у вигляді котиків.

«Але ми не хотіли створювати цим ще більшого дискомфорту батькам, тому замість магнітів у ролику — змія. Але все інше, чітко як у клінічному кейсі. Ті самі проблеми, ті самі втручання, маніпуляції, діагностика і так далі», — каже лікарка.

Що, і медичний гумор не згладжений?

Лікарі надто часто зустрічаються з якимись питаннями пацієнтів, які їм уже набридли, тож від них вони швидше нервують, розповідає Олена. «І через це мають більше сарказму й іронії, — сміється. — Стараюся трошки це пом'якшити. Але все решту, навіть усі фрази — з життя».

Що більше роликів виходить, що більше переглядів вони набирають, то більше натхнення в лікарів підкидати Олені ідеї.

«Скільки я встигаю робити між роботою, навчанням і всім іншим, стільки виходить. А ідеї, які ще не реалізовані, чекають на поличці, — розповідає лікарка. — Я багато працювала в цьому відділенні анестезіології та продовжую ходити туди на наркози з лікарями, просто на операційний день. І знаю специфіку проведення анестезіологічного забезпечення в кожному відділенні. Кожне має специфіки, приколи, які ми висвітлюємо».

Який фідбек у глядачів

Через активний і багатий фідбек у коментарях вилізають дитячі травми, сміється Олена. Люди пишуть: «В мене було саме так», «А я не знала, що так не можна», «А в мене болів живіт три дні, я мамі не казав».

«Багато хто зазначає, що навіть не знав про якісь патології, розкриті у відео, і тепер усвідомлює, що таке може статися. Багато хто каже, що не знав узагалі, хто такий анестезіолог», — ділиться лікарка.

Через відео дізнаються.

Фото: з домашнього архіву Лікарка-інтерн Охматдиту Олена Говорова на роботі

То хто такий анестезіолог?

Олена пояснює, шо це такий самий спеціаліст, як хірург. Він шість років навчається в медуніверситеті, три роки проходить інтернатуру й далі вчиться все життя. Працює в команді з хірургом.

У його обов'язки входить передопераційна підготовка пацієнта, тобто всі питання, що «збирають котики» — теж завдання анестезіолога. Він повинен розпитати про всі патології дитини, алергії, хронічні захворювання, реакцію на препарати. І це йому допомагає проводити анестезіологічне забезпечення: обирати препарати, дозування й так далі.

Крім передопераційної підготовки, анестезіолог бере участь в операційному втручанні, де слідкує за всіма життєвими показниками людини, відповідає за дихання, кровообіг.

«У нашому світі котиків показано зазвичай хепі-енд. Люди хочуть його бачити. А в житті буває, що анестезіолог потрібен у випадках не хепі-енду, екстрених, коли під час операції щось іде не так», — пояснює Олена. Також анестезіолог важливий у післяопераційному періоді. Він готує післяопераційне знеболення.