Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну
Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов", – ГУР
У РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов", – ГУР
ГоловнаЗдоров'я

Понад 4000 дітей щороку травмуються у ДТП, – Нацполіція

Щороку від ДТП в середньому гине 141 дитина і 4000 дітей травмуються.

Понад 4000 дітей щороку травмуються у ДТП, – Нацполіція
У Рівненській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинула дитина, 3 вересня 2023
Фото: ДСНС

Такі дані отримав LB.ua від Національної поліції у відповідь на запит щодо ДТП за участі неповнолітніх.

В середньому, за даними поліції, за рік стається понад 3600 ДТП за участі неповнолітніх.

Дані за останні 7 років:

  • 2017 рік – 4135 ДТП, у яких 175 дітей загинуло та 4483 травмовано;
  • 2018 рік – 3739 ДТП, 176 дітей загинуло, 4059 травмовано;
  • 2019 рік – 3903 ДТП, 164 дітей загинуло та 4435 травмовано;
  • 2020 рік – 3574 ДТП, 168 дітей загинуло та 3957 травмовано;
  • 2021 рік – 3691 ДТП, 193 дітей загинуло та 4160 травмовано;
  • 2022 рік – 2625 ДТП, 125 дітей загинуло та 2978 травмовано;
  • 2023 року – 3964 ДТП, у яких 171 дитина загинула та 4538 травмовано.

Нагадаємо, що травми внаслідок ДТП входять в рейтинг десяти основних причин смертності в усьому світі для всіх вікових груп (дані СDC) і є основною причиною смерті дітей і молоді 5 - 29 років.

Дитячі крісла в авто зменшують ймовірність смерті немовлят при ДТП приблизно на 70%, дітей – на 54-80%.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медичні центри «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies