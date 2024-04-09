Понад 4000 дітей щороку травмуються у ДТП, – Нацполіція

Такі дані отримав LB.ua від Національної поліції у відповідь на запит щодо ДТП за участі неповнолітніх.
В середньому, за даними поліції, за рік стається понад 3600 ДТП за участі неповнолітніх.
Дані за останні 7 років:
- 2017 рік – 4135 ДТП, у яких 175 дітей загинуло та 4483 травмовано;
- 2018 рік – 3739 ДТП, 176 дітей загинуло, 4059 травмовано;
- 2019 рік – 3903 ДТП, 164 дітей загинуло та 4435 травмовано;
- 2020 рік – 3574 ДТП, 168 дітей загинуло та 3957 травмовано;
- 2021 рік – 3691 ДТП, 193 дітей загинуло та 4160 травмовано;
- 2022 рік – 2625 ДТП, 125 дітей загинуло та 2978 травмовано;
- 2023 року – 3964 ДТП, у яких 171 дитина загинула та 4538 травмовано.
Нагадаємо, що травми внаслідок ДТП входять в рейтинг десяти основних причин смертності в усьому світі для всіх вікових груп (дані СDC) і є основною причиною смерті дітей і молоді 5 - 29 років.
Дитячі крісла в авто зменшують ймовірність смерті немовлят при ДТП приблизно на 70%, дітей – на 54-80%.