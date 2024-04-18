Інакше не буде: Ляшко пояснив, чому військових на реабілітації часто переводять між різними медзакладами

Під час реабілітації військових можуть переводити між різними закладами, бо там працює система еваку.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Дослідження «Принципу», який займається питаннями військових, каже, що в середньому військові потрапляють в 4 заклади лікування та реабілітації. Деякі з них проходять навіть 7-10 закладів. Часто причиною є неуспішна реабілітація в попередньому через невчасне або нефахове лікування. І через це стан пораненого ускладнюється і це може привести до інвалідизації.

«Є такі факти. Чому часто перекидають? Інакше не буде. Це система евака. Так не працює, як хотілося б, що отримав поранення, приїхав в умовно Інститут травматології і пролікувався там, – відреагував на це дослідження Віктор Ляшко. – Ми направляємо на лікування в 100 лікарень. Коли вже все зробили, але ще не можна проводити реабілітацію, бо, наприклад, було поранення в живіт чи грудну клітину, і людина ще проходить перев’язки і щоб не було пролежнів, їй не обов’язково вузькоспеціалізовані лікарні. Тому так, пацієнти переїжджають, по багато разів».

Волонтери часом пишуть про військових, які потрапили ніби на реабілітацію, але в лікарні мали пролежні через неналежний догляд, коли могли там днями лежати. На такі випадки Віктор Ляшко просить реагувати зверненнями, аби МОЗ про такі факти знав.

«Перший заступник Сергій Дубров кожен такий випадок розглядає персонально, бо якість медлопомоги вийшла в топ пріоритетів. Він їде і розбирається. Тому такі випадки є, але їх не має бути», – сказав міністр.

За його словами, на етапі еваку такі порушення одиничні. Але якщо людина чомусь потрапляє в лікарню, в яку не мала, то «там може бути будь що».

Також Віктор Ляшко пояснив, які зміни вже відбулися після перевірок столичних ВЛК.