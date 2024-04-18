«Якщо одна лікарня зупиниться під час відключення світла, її менеджера потрібно віддати під кримінальне провадження», – Ляшко

Якщо через посилені обстріли української енергетики почнуться перебої зі світлом, жодна лікарня в Україні не повинна зупинитись.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Якщо ж одна лікарня зупиниться під час відключення світла, її менеджера потрібно віддати під кримінальне провадження, – сказав міністр. – Ми привозили і ми казали всім: проаналізуйте, скільки кому треба, ми дамо. Ми говоримо про багатопрофільні лікарні. Якщо це якась лікарня за мережею і вузькорофільна, не в маршруті пацієнтів, не законтрактована НСЗУ, я її не беру до уваги».

За словами Ляшка, медична система, напевно, була однією з найбільш підготовлених до можливих відключень: «Коли ми йшли на другий етап реформи, зразу у вимогах Національної служби здоров’я з’явилися альтернативні джерела постачання. Тобто генератори вже тоді були. Та їх було замало, щоб повноцінно лікарню забезпечити. За 2,5 роки війни з усіх джерел, які тільки можна, визбирали величезну кількість генераторів. Сьогодні вже проблема не стосується великих багатопрофільних лікарень. Може бути ще нюанс по, умовно, пункту базування екстренки, який не є аж таким критичним, шоб в умовах блекауту порушити сам процес надання меддопомоги».

Також лікарням, які забезпечені індивідуальним водо, теплопостачанням, енергетикою, додатково виділяють 1 млрд грн на укриття, щоб вони були повністю автономними на випадок складніших ситуацій.

«Якби щось сталось, екстренка отримує нові маршрути пацієнтів і везе. Екстрену медичну допомогу, інсульти, інфаркти, травми – ми закриємо. Чи вплине це до звичних людям діагностичних послуг? Вплине. Не можна щось таке вже геть побудувати, щоб під землю зайти», – додав міністр.

Нагадаємо, що медзаклади мають майже 11 200 генераторів на випадок відключень електроенергії, і отримають ще 52 потужні генератори. А в в етері телемаратону міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що треба бути готовими до різних сценаріїв.