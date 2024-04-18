Ляшко пояснив, чому пораненим військовим буває важко отримати інвалідність і як це виправлять

Пораненим військовим, зокрема з ампутаціями, буває важко отримати документи про інвалідність. Найбільшою проблемою тут була довідка №5.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Найбільш критичною тут була довідка №5 про походження травми. Її в армії видає тільки командир частини. І це була проблема, коли люди вже в лікарні, навіть приїжджала виїзна комісія, а цієї довідки ще не було. Вже людину виписували з лікарні, а довідки ще не було», – каже міністр.

Через це людям з аптутованою ногою чи рукою, наприклад, доводилося їхати до командира частини, а він міг бути навіть на гарячому напрямку.

«На зустрічах, які проводили з особистою участю координації прем'єра, запущений електронний механізм. Ця довідка повинна прилітати в електронному режимі», – додав Ляшко. І пообіцяв, що ця проблема зникне найближчим часом.

Міністр також пояснив, чому лікарні не завжди хотіли приймати до себе найскладніших поранених, і як цю проблему вирішили за допомогою грошей.