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Ляшко пояснив, чому пораненим військовим буває важко отримати інвалідність і як це виправлять

Пораненим військовим, зокрема з ампутаціями, буває важко отримати документи про інвалідність. Найбільшою проблемою тут була довідка №5. 

Ляшко пояснив, чому пораненим військовим буває важко отримати інвалідність і як це виправлять
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Найбільш критичною тут була довідка №5 про походження травми. Її в армії видає тільки командир частини. І це була проблема, коли люди вже в лікарні, навіть приїжджала виїзна комісія, а цієї довідки ще не було. Вже людину виписували з лікарні, а довідки ще не було», – каже міністр.

Через це людям з аптутованою ногою чи рукою, наприклад, доводилося їхати до командира частини, а він міг бути навіть на гарячому напрямку.

«На зустрічах, які проводили з особистою участю координації прем'єра, запущений електронний механізм. Ця довідка повинна прилітати в електронному режимі», – додав Ляшко. І пообіцяв, що ця проблема зникне найближчим часом.

Міністр також пояснив, чому лікарні не завжди хотіли приймати до себе найскладніших поранених, і як цю проблему вирішили за допомогою грошей.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медичні центри «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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