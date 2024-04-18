Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував

Підписанти надсилають листа до міжнародних донорів: до ВООЗ, Світового банку, Юнісефу, USAID.

Скаржаться на пропоновані зміни до головного наказу МОЗ по сімейній медицині, 504-ий, який виставили на громадське обговорення.

За проєктом змін до наказу, усім сімейним лікарям пропонують додати 9 патронажних візитів до усіх дітей до 4 років, «вже в тариф, який є». Зараз проєкту наказу уже немає на сайті МОЗу, утім, залишився аналіз його обгрунтування.

У листі до донорів приватні сімейні лікарі скаржаться, що МОЗ створює умови, за якими в них мало може залишитися варіантів, аби залишитися в програмі медгарантій і лікувати українців, які мають з ними декларації, за державний кошт. А це 1,7 млн українців.

За їхніми словами, тариф за роботу сімейної медицини не змінювався з часів ковіду, відповідно, вони не мають фінансових можливостей кататися до всіх пацієнтів, особливо враховуючи, що десь може працювати одна медсестра у ФОПа, а десь ФОП-лікар може працювати бед медсестри. І без додаткової доплати за патронажні візити вони не витягнуть фінансово.

На цей лист в інтерв’ю LB.ua відреагував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, має бути дискусія, бо питання глибше: «Якщо немає змін до номенклатури, як обґрунтувати збільшення капітаційної ставки? Коли кажемо, що вводимо патронажні візити, Мінфін розуміє, що треба збільшувати тоді капітаційну ставку на певну вікову когорту. З якої бухти-барахти ти збільшуєш, якщо нічого не змінюється?».

На ремарку про ріст цін та інфляцію за три роки відповів, що слід дивитися глибше: «Чому в нас ростуть так амбулаторні послуги в країні? Амбулаторний пакет – один з найкритичніших, який зростає по візитах людей в поліклініки. Чому? Дивишся. А там «загальний аналіз крові», «загальний аналіз сечі», УЗД, рентген, вузька консультація. Дивишся, чи всі проходили спершу через сімейного лікаря. Не завжди.

Сімейному лікарю простіше виписати направлення на дослідження, які він має робити по 504 наказу. Є центр сімейної медицини. Ми набили по 2000 декларацій, а нам дали меншу зарплату. Що ми робимо? Йду на ФОП, беру медсестру. Ви не забезпечуєте роботу сімейної медицини на вихідних, не виїжджаєте не діагностику смерті, яка має бути, і ще ряд факторів. І коли додаткові зобов’язання з’являються ще – ой. І тут треба сідати і говорити.

Так, як було, не буде. Коли говорили про спроможну мережу первинки у 2018 році, говорили, де мають бути центри ПМСД (сімейної медицини – LB.ua), де групова практика, а де можуть бути ФОПи, ці речі чомусь були знехтувані. Нам треба робити все можливе, аби медична допомога навіть у найвіддаленішому куточку відповідала вимогам, які ми декларуємо».

При цьому міністр за те, що додавання послуг в тариф має бути компенсованим.