Лікарі зможуть допускати та виключати з професії своїх колег, – Ляшко

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Зараз на базі комітету (парламентського з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування – LB.ua) проводимо додаткові дискусії, щоб лікарське самоврядування допускало і виключало з професії на підставі того, хто дотримується якості. І це вже не я чи НСЗУ буде приїжджати перевіряти, а колеги колег, яким делегували це право. Важко буде запустити, знаю. Стоматологи найбільш готові», – сказав міністр.

Також, за його словами, МОЗ планує запустити індивідуальне ліцензування лікарів, щоб вся відповідальність за лікування лежала не тільки на медзакладі, а й була на людині, яка безпосередньо лікує.