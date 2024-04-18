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Лікарі зможуть допускати та виключати з професії своїх колег, – Ляшко

Одним зі способів покращення якості лікування українців має стати лікарське самоврядування. Відповідний законопроєкт уже є у Верховній Раді.

Лікарі зможуть допускати та виключати з професії своїх колег, – Ляшко
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Зараз на базі комітету (парламентського з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування – LB.ua) проводимо додаткові дискусії, щоб лікарське самоврядування допускало і виключало з професії на підставі того, хто дотримується якості. І це вже не я чи НСЗУ буде приїжджати перевіряти, а колеги колег, яким делегували це право. Важко буде запустити, знаю. Стоматологи найбільш готові», – сказав міністр.

Також, за його словами, МОЗ планує запустити індивідуальне ліцензування лікарів, щоб вся відповідальність за лікування лежала не тільки на медзакладі, а й була на людині, яка безпосередньо лікує.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медичні центри «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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