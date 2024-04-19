Обстріли почастішали — перевірте свою аптечку

Враховуючи такі обстріли, українці мають бути ще більш готовими надати першу допомогу собі чи людині поруч. Що має бути зараз в аптечці кожного українця і що завжди носити зі собою, LB.ua розповів Дмитро Коваль , директор навчального центру благодійного фонду «Солом’янські котики», який спеціалізується на навчанні цивільних і військових домедичної допомоги.

Уночі 19 квітня росіяни атакували Дніпро. Станом на ранок відомо про двох загиблих і 16 поранених. Унаслідок російського удару по Чернігову 17 квітня загинули 18 людей, поранені ще 78.

Зупинка кровотечі

Унаслідок обстрілів міст постраждалі українці зазвичай мають множинні ураження, розповідає Коваль. Наприклад, осколками може посікти кілька ділянок тіла чи органів. При таких травмах добряче дістається тканинам тіла.

«Військова статистика: 70 % поранень військовослужбовців — поранення кінцівок. Унаслідок обстрілів міст характер уражень хаотичний», — каже Дмитро Коваль.

Масивні кровотечі з рук або ніг у людей можна успішно зупиняти, якщо мати засоби й уміти ними користуватися.

Засоби зупинки масивних кровотеч до приїзду швидкої у вашій аптечці є першочерговими.

Якщо ви цивільні й не маєте ще чогось зі списку — поповніть аптечку:

Турнікет CAT (Combat Application Tourniquet) або інший, рекомендований комітетом TCCC (Tactical Combat Casualty Care). За замовчуванням помаранчевий турнікет вважають цивільним, можна використати й чорний, такий зазвичай беруть військові чи поліціянти; Фото: Солом'янські котики Тренінг з домедичної допомоги, який проводять Солом'янські котики, помаранчеві турнікети Джгут SWAT (Stretch-Wrap-And-Tuck) у непрозорому вакуумному пакованні; Марля для тампонування; Гемостатична марля; Бандаж із тиснучим елементом або еластичний бинт (для фіксації тампонування або для накладення тиснучої пов’язки при незначній кровотечі); Протиопікові серветки (ефективний засіб першої допомоги при опіках); Щоб оцінити поранення, потрібні атравматичні ножиці: розрізати одяг й визначити поранення. Коли видно поранення, то зрозуміло, яку допомогу надати; Одноразові рукавички.

Дмитро радить зробити стикери й приклеїти їх на кожен засіб, тоді можна буде швидко зорієнтуватися у критичній ситуації.

Усі ці речі добре мати й у своєму рюкзаку чи сумці. Наявність нітрилових рукавичок важлива, якщо допомагати доведеться незнайомій людині. Домедична допомога має починатися з власної безпеки.

Про перекис водню й зеленку тут не думайте. Поранення внаслідок обстрілів нестерильні. Зеленка чи перекис водню не зроблять їх стерильними. Рану повинні обробляти медики в умовах лікарні, розповідає Дмитро.

Те саме з препаратами для зменшення болю: якщо ви не лікар, то не знаєте, які ліки можна давати постраждалому, і не маєте права робити це. Адже вони можуть погіршити стан постраждалого, що обернеться кримінальною відповідальністю.

Допомога постраждалому до прибуття медиків — це не лікування, а саме стабілізація стану людини.

«Постраждалий з масивною кровотечею потребує невідкладної допомоги тут і зараз», — наголошує Дмитро. Її зупинка в найкоротші терміни, ще до приїзду швидкої здатна врятувати життя.

«Масивну кровотечу можна отримати не тільки на війні чи під час обстрілу. ДТП, падіння з висоти й травми у спорті ніхто не відміняв», — каже Коваль.

Турнікет

Купуйте турнікети лише в перевірених продавців. Китайська підробка може коштувати на 200–300 грн дешевше, але на практиці не спрацює, лише додатково травмує постраждалого. Найрозповсюдженішим є CAT, тому його часто підробляють.

Ідіть на курси домедичної допомоги

Мало просто мати турнікет в аптечці. Для правильного ефекту й порятунку життя його ще треба вміти накласти.

Дмитро Коваль каже: «Аптечка — це інструмент. Сама по собі вона не допоможе. Необхідно мати знання й навички. Обираючи турнікет, треба керуватися перш за все тим, чи вмієте ви ним користуватися».

Джгут

Теж ефективний для зупинки кровотечі, каже інструктор Дмитро. Джгути бувають різними. Тонкі, відомі нам з Радянського Союзу, випускають досі. Їх потрібно правильно зберігати: продають їх просто в пакетах, без відповідного зберігання високий ризик, що вони порвуться під час використання.

Краще взяти джгут SWAT, адже він має відповідну ширину й правильне паковання.

SWAT підходить для накладання на будь-яку кінцівку, зокрема й дитини. Мінус джгута в тому, що його дуже важко накласти однією рукою, на відміну від турнікета.

Кровотечу в дітей можна зупинити натиском на поранення або тиснучою пов’язкою.

Якщо вдома є діти

Дитяча аптечка може бути такою ж, як і доросла, але є нюанс: джгут підійде для дітей, а турнікет через свою конструкцію не завжди.

«Я радив би всім батькам записатися на курси домедичної допомоги дітям», — каже Коваль.

Тампонування рани

Тампонування — ефективний метод зупинки масивних кровотеч. Можна застосовувати на кінцівках і у вузлових зонах: шия, пахви, пах, сідниці. Тампонувати можна спеціальними засобами для зупинки кровотечі.

Є марля для тампонування: правильно складена гармошкою, щільна, легко відкривається. На відміну від звичайного бинта, нею легше тампонувати поранення.

Фото: Солом'янські котики Солом'янські котики проводять тренінги з домедичної допомоги

Ще є гемостатична марля — просочена гемостатичним розчином, вона сприяє згортанню крові. Має термін придатності, який бажано не переступати.

Затампоновану рану слід фіксувати бандажем. Якщо нічим зафіксувати тампонування, тримайте постійний прямий тиск до приїзду медиків.

Опіки

Для першої допомоги при опіках можна використовувати спеціальні засоби: гідрогелеві серветки або пов'язки. Вони сприяють зменшенню больових відчуттів. Якщо опік на кінцівці — варто зняти годинники і прикраси.

Важливо не зривати фрагменти одягу з місця опіку, якщо вони припеклися до шкіри.

Якщо немає спеціальних засобів, використайте суху стерильну марлю.

Не застосовуйте мазей, спреїв. На первинному етапі надання допомоги вони тільки нашкодять.

«Волонтер з нашої команди отримав опік другого ступеня, коли використовував навчальну гранату. Ми застосували п'ять протиопікових серветок, які наклали на місце ураження», — ділиться Коваль.

Дмитро наголошує, що цивільним необхідно проходити курси домедичної допомоги й час до часу повторювати навчання.

«Компоненти аптечки — це інструменти в руках умілого рятувальника. Ключовий з них — уміння й навички. Варто відвідати курси домедичної допомоги, щоб мати не тільки засоби, а й знання. Міжнародні формати курсів домедичної допомоги наголошують: знання й навички, яких регулярно не застосовують, мають властивість забуватися. Наш навчальний центр рекомендує періодично оновлювати знання і проходити курси домедичної допомоги, — каже Коваль.