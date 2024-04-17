Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Є жертви (доповнено)

Росія вдарила по Чернігову. Щонайменше п'ятеро людей загинули – це дані станом 10:33. Поранені не менше п'яти людей.
Про ракетний удар вранці 17 квітня повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram. Щонайменше три ракети випустив ворог – по об'єктах соціальної та цивільної інфраструктури.
"Приліт по об’єктах соціальної інфраструктури. На жаль, є постраждалі", – повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако.
У ефірі телемарафону він сказав, що було пряме влучання в восьмиповерхову будівлю. Це густонаселений район міста. Пошкоджено будівлі, автомобілі.
За словами Чауса, росіяни вдарили практично по центру міста.
"Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, медики. Надається вся необхідна допомога", – сказав він.
Чернігівській обласний центр крові закликав здавати кров.
Вранці середи російська армія здійснила запуск ракет. У Повітряних силах повідомляли про ракети в межах Чернігівської області курсом на Київ.
- У серпні 2023 Чернігів зазнав удару росіян по драматичному театру. Російська атака забрала життя семи людей, а ще близько 180 були поранені.