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Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Є жертви (доповнено)

Щонайменше три ракети застосували окупанти. 

Росія вдарила по Чернігову. Щонайменше п'ятеро людей загинули – це дані станом 10:33. Поранені не менше п'яти людей. 

Про ракетний удар вранці 17 квітня повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram. Щонайменше три ракети випустив ворог – по об'єктах соціальної та цивільної інфраструктури.

"Приліт по об’єктах соціальної інфраструктури. На жаль, є постраждалі", – повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако.

У ефірі телемарафону він сказав, що було пряме влучання в восьмиповерхову будівлю. Це густонаселений район міста. Пошкоджено будівлі, автомобілі. 

За словами Чауса, росіяни вдарили практично по центру міста.

"Ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, медики. Надається вся необхідна допомога", – сказав він.

Чернігівській обласний центр крові закликав здавати кров. 

Вранці середи російська армія здійснила запуск ракет. У Повітряних силах повідомляли про ракети в межах Чернігівської області курсом на Київ.

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