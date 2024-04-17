BBC підтвердила понад 50 000 загиблих російських військових. Торік на війні смерті окупантів зросли на 25%

Також журналісти встановили, що половина найманців "вагнера" з числа ув'язнених прожила всього декілька місяців після відправки на війну.

BBC змогла підтвердити понад 50 000 ліквідованих на війні в Україні російських військових. Але фактична кількість смертей росіян, швидше за все, сильно вища.

Протягом попередніх 12 місяців кількість втрат серед окупантів зросла на 25% порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення. Це збіглося в часті зі стратегією м'ясорубки, яку проводить Москва.

Для ідентифікації загиблих окупантів журналісти використали відкриті дані, тексти медіа, інформацію з соцмереж і аналіз нових поховань. Аналіз не включає загибель російських формувань в окупованих Донецьку та Луганську. Якщо їх приплюсувати, то число буде ще вищим.

Фото: BBC

"Понад 27 300 російських солдатів загинули протягом другого року бойових дій – згідно з нашими даними – це віддзеркалення того, як територіальні здобутки були досягнуті величезною людською ціною", – йдеться у матеріалі.

Загальна кількість загиблих – понад 50 000 – у вісім разів перевищує єдине офіційне публічне підтвердження кількості смертей, яке коли-небудь давала Москва – у вересні 2022 року.

Сплеск смертей росіян відбувся в січні 2023, коли вони пішли в наступ в Донецькій області. Наступна хвиля почалася навесні, під час боїв за Бахмут, де російській армії допомагали найманці "групи Вагнера". За даними журналістів, половина найманців з числа злочинців проживала на війні близько трьох місяців. Найманці, завербовані російським міністерством оборони, переважно жили на місяць менше.