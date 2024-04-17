Армія РФ запустила по Запорізькій області понад 60 БПЛА за добу

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Запорізьку область росіяни атакували 216 разів за добу. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Зокрема, окупанти запустили по області 66 безпілотників різних модифікацій.

Про таке інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти 216 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", – зазначив Федоров.

Ворог завдав 2 авіаційних удари керованими авіабомбами по Роботиному та Малій Токмачці.

66 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

2 обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине.

146 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Вербового, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Нещодавно у Василівському районі Запорізької області внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка, ще одну людину поранено. Тоді область потерпала від 400 обстрілів ворога.